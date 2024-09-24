Правом проезда в 2023 году воспользовались 12462 человека – как на метро можно проехать бесплатно

На планете слишком много автомобилей – к этому выводу приходят уже многие эксперты. Миллионы двигателей внутреннего сгорания влияют на экологию, а соответственно, и на здоровье. Поэтому самые прогрессивные люди решили хотя бы на один день на время переходить альтернативные средства передвижения, белорусская столица не осталась. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:
Как вам идея достать права, показать контролеру и на халяву доехать куда хотите?
Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Надо пояснить, что в этот день можно бесплатно воспользоваться общественным транспортом, если вы водитель автомобиля.
Ольга Чуприна, автовладелец:
Серьезно, я не знала. Подкупает, реально, я сейчас первый раз это слышу, об этом не знала. То есть, про «День без автомобиля» – известен, действительно.
Наталья Надольская:
Я думаю, что это очень логично, потому что не у всех автовладельцев на один день будет какой-то проездной документ, его же нужно еще приобрести. Поэтому, если бесплатный проезд, то это сразу снимает много проблем. Кстати, по данным Минского метрополитена, правом бесплатного проезда в 2023 году воспользовались 12462 человека. К слову, бюджет столицы не несет дополнительных расходов в этот день, так как общественным городским транспортом пользуются пассажиры, которые передвигаются на нем ежедневно.
Подробности в видео.