Правом проезда в 2023 году воспользовались 12462 человека – как на метро можно проехать бесплатно

На планете слишком много автомобилей – к этому выводу приходят уже многие эксперты. Миллионы двигателей внутреннего сгорания влияют на экологию, а соответственно, и на здоровье. Поэтому самые прогрессивные люди решили хотя бы на один день на время переходить альтернативные средства передвижения, белорусская столица не осталась. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:

Как вам идея достать права, показать контролеру и на халяву доехать куда хотите?

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Надо пояснить, что в этот день можно бесплатно воспользоваться общественным транспортом, если вы водитель автомобиля.