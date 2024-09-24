Весомый вклад в экологию города – вот как в «День без автомобиля» борются за окружающую среду

Во всем мире отмечают акцию «День без автомобиля». Все, кто заинтересован в чистоте воздуха, оставили машины на парковках. Какую альтернативу машинам предлагают в столице, почему выбор в пользу средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта дает серьезную передышку городской экологии? Какие привилегии предусмотрены для водителей, которые откажутся от поездок на личном транспорте, и какие сюрпризы для любителей индивидуальной мобильности готовят на «Мотовелозаводе»? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Действительно ли 22 сентября из-за того, что миллионы людей во всем мире отказываются от личного транспорта, экология города, как минимум, существенно оздоравливается?
Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Вы абсолютно правы, что ежегодно 22 сентября во всем мире отмечается такой праздник, как «День без автомобиля». Все крупные города, в том числе и Минск, который является промышленным, индустриальным центром, конечно, испытывает ощутимую нагрузку от выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. Поэтому, конечно же, если автолюбители оставят своих железных коней дома и пересядут на общественный транспорт либо воспользуются средствами персональной мобильности, они внесут весомый вклад в экологию города. По прошлым годам можно сделать вывод о том, что сокращение выбросов загрязняющих веществ в городе Минске, в целом по республике сокращается в день без автомобиля на 100-200 тонн.
Подробности в видео.