Весомый вклад в экологию города – вот как в «День без автомобиля» борются за окружающую среду

Во всем мире отмечают акцию «День без автомобиля». Все, кто заинтересован в чистоте воздуха, оставили машины на парковках. Какую альтернативу машинам предлагают в столице, почему выбор в пользу средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта дает серьезную передышку городской экологии? Какие привилегии предусмотрены для водителей, которые откажутся от поездок на личном транспорте, и какие сюрпризы для любителей индивидуальной мобильности готовят на «Мотовелозаводе»? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Действительно ли 22 сентября из-за того, что миллионы людей во всем мире отказываются от личного транспорта, экология города, как минимум, существенно оздоравливается?