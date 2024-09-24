Задуматься об экологии – что может быть альтернативой автомобилю?

Во всем мире отмечают акцию «День без автомобиля». Все, кто заинтересован в чистоте воздуха, оставили машины на парковках. Какую альтернативу машинам предлагают в столице, почему выбор в пользу средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта дает серьезную передышку городской экологии? Какие привилегии предусмотрены для водителей, которые откажутся от поездок на личном транспорте, и какие сюрпризы для любителей индивидуальной мобильности готовят на «Мотовелозаводе»? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В течение всей этой недели во всех административных районах проводились различного рода мероприятия – это были круглые столы, квесты, экскурсии, в том числе и на «Мотовелозавод», различного рода велопробеги, какие-то Викторины. Все то, чтобы обратить внимание на чрезмерное использование автомобилей и сподвигнуть наших людей на использование альтернативных способов передвижения. Ведь на самом деле их достаточное количество, в первую очередь, это общественный транспорт. Он сегодня у нас достаточно широко развит, в том числе и экологичный – это электробусы, трамваи и метро. Поэтому все, что делалось в эту неделю, должно было быть таким примером для того, чтобы водители личного автотранспорта могли как-то задуматься об экологии и внести свой небольшой вклад.