Ожидаем 28 вагонов метро – Юрий Супранович рассказал о развитие общественного транспорта

Во всем мире отмечают акцию «День без автомобиля». Все, кто заинтересован в чистоте воздуха, оставили машины на парковках. Какую альтернативу машинам предлагают в столице, почему выбор в пользу средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта дает серьезную передышку городской экологии? Какие привилегии предусмотрены для водителей, которые откажутся от поездок на личном транспорте, и какие сюрпризы для любителей индивидуальной мобильности готовят на «Мотовелозаводе»? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:

Здесь можно сказать за город, те предприятия, которые в принципе нацелены на продвижение электротранспорта, на развитие. Государственные предприятия «Минсктранс» и наш Мингорисполком – здесь идет речь о целенаправленном обновлении подвижного состава в пользу электротранспорта. На данный момент можно сказать, что мы приближаемся к 55 % доли электротранспорта во всем объеме, в том числе с участием метрополитена. Ежегодно эта цифра, соответственно, повышается. Что касается новинок, можно сказать, что в этом году мы ожидаем 10 электробусов. Также следует отметить у нас прибавление в плане метро, мы ожидаем 28 вагонов метро. Это будет абсолютно новый, обеспечивающий всем комфортным и безопасным условиям вагон, он называется «Минск-2024». Можно сказать, что здесь будет шумоизоляция, теплоизоляция и другая. Комфорт будет обеспечен на порядок выше существующих возможностей метрополитена. Он будет красивый, ливреи – предусмотрена двухкомпонентная раскраска, синяя и белая.

То, что касается троллейбусов – здесь тоже предусмотрена закупка порядка 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, уже в новом исполнении для города, то есть на базе МАЗ-303Т. Это очень красивая модель, я думаю, нашим пассажирам очень понравится. Отдельно тоже хотелось бы отметить и обновление в части трамваев. Он будет односекционный, но вместе с тем предусматриваются четыре двери, которые будут обеспечены более безопасными условиями для выхода и прохода пассажиров. Мы надеемся, там будет Wi-Fi, что это несомненно понравится молодежи и станет более привлекательным для передвижения на этом виде транспорта. Он будет с возможностью проехать без контактной сети порядка одного километра. Это также будет удобно для передвижения в случае, если произойдет какая-то непредвиденная поломка сети.