Правнучка депутата Верховного Совета БССР: она решила не эвакуироваться, её расстреляли на глазах детей и односельчан

Памятные мероприятия состоялись во всех регионах Беларуси. К ним присоединились и депутаты Палаты представителей. В фойе Овального зала состоялась торжественная церемония открытия обновленных мемориальных досок и митинг-реквием в память о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. До этого десятилетиями в Доме правительства хранилась память, но фамилий было 26. Теперь их 94.

Первый созыв Верховного Совета БССР работал 9 лет – с 1938-го. Выборы проводились дважды. Был избран 451 депутат. И каждый пятый отдал жизнь на благо родины во время Великой Отечественной войны. Они героически сражались на фронтах, были активными участниками партизанского движения и подполья, трудились в тылу. Сегодня об их подвигах рассказывают уже внуки.

Юлия Клинцова, правнучка депутата Верховного Совета БССР первого созыва Федосенко Агафьи Ивановны:

В первые дни оккупации Чериковского района ею было принято решение не эвакуироваться. Она вместе с семьей осталась на территории своего родного села, потому что понимала прекрасно, что ее поддержка, она сама и ее помощь нужны ее односельчанам. Она была расстреляна на глазах своих детей, на глазах своих односельчан немецко-фашистскими захватчиками. Ее тело долго не могли предать земле, оно было выкрадено у карателей и только после этого захоронено. Дети попали в детский дом. Есть братская могила, есть такое место, куда мы всегда можем прийти и отдать ей дань памяти. И вся наша семья будет гордиться, что в этот день мне предоставлена такая честь – присутствовать здесь, на открытии мемориальной доски.

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