Чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту стартовали в Стайках

В Стайках стартовали чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту. Медали оспаривают около 1,5 тысячи пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Стайках стартовали чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту. Медали оспаривают около 1,5 тысячи пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На одном паркете мастерство демонстрируют как опытные спортсмены, так и те, кто только делает первые шаги. Причем место нашлось даже категории «Соло». Кроме наград, спортсмены борются за право представлять страну на международной арене.
Особенно остро ощущается конкуренция в категориях «Молодежь» и «Взрослые». Параллельно проходит очередной этап серии Гран-при «Стань чемпионом» при поддержке Президентского спортивного клуба.
Анастасия Занько, участница турнира:
Чемпионат для меня очень важен, потому что он даст мне очки и кайф.
Денис Юрченко, участник турнира:
Для меня турнир это своя атмосфера. Год прошел, пары сильнее стали.
Ольга Саванская, главный судья турнира:
Спортсмены очень усиленно готовятся обычно к этапам чемпионатов. У нас их два. Сейчас первый этап и летом будет второй и третий этап. Те пары, которые будут участвовать в первенстве Республики Беларусь и чемпионате по группе «Взрослые», получат номинации на титульные соревнования, которые будут проводиться Международной федерации танцевального спорта. Конкуренция очень возросла. Пары наши, слава богу, растут в уровне. Это очень радует.
Чемпионат и первенство страны завершатся 6 апреля.