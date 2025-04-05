Чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту стартовали в Стайках

В Стайках стартовали чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту. Медали оспаривают около 1,5 тысячи пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На одном паркете мастерство демонстрируют как опытные спортсмены, так и те, кто только делает первые шаги. Причем место нашлось даже категории «Соло». Кроме наград, спортсмены борются за право представлять страну на международной арене. Особенно остро ощущается конкуренция в категориях «Молодежь» и «Взрослые». Параллельно проходит очередной этап серии Гран-при «Стань чемпионом» при поддержке Президентского спортивного клуба.

Анастасия Занько, участница турнира:

Чемпионат для меня очень важен, потому что он даст мне очки и кайф. Денис Юрченко, участник турнира:

Для меня турнир это своя атмосфера. Год прошел, пары сильнее стали.