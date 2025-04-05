«Чисто! Проф! Союз!» – Федерация профсоюзов Беларуси дала старт масштабной акции по благоустройству

Чистота и порядок – уже бренд нашей страны. И это заслуга каждого, кто принимает участие в улучшении условий жизни в общем доме. Федерация профсоюзов Беларуси дала старт масштабной акции по благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 200 объектов по всей стране 5 апреля стали еще уютнее. Представители профсоюза вооружились не только рабочим инструментом, но и хорошим настроением.

Из Минска отряд по благоустройству направился в один из туристических комплексов в Брестской области. Территория большая. Требуется помощь в уборке от сезонного мусора, опавшей листвы и сухих ветвей. За почти полувековую историю турбаза переживала разные периоды. Теперь ей не помешает реновация.

Анна Носкова, директор турбазы:

Запланирован очень большой объем работ. Конечно же, нужно будет вымести все дорожки, покрасить бордюры, покрасить все МАФы, а это и лавочки, и мусорки, и какие-то клумбы, высадить их.

Сегодняшний субботник – это лишь начало. «Чисто! Проф! Союз!» – проект долгосрочный. На протяжении апреля будут наводить порядок на территории предприятий и организаций, населенных пунктов, зон отдыха, в местах воинской славы. Ограничений по масштабам и формату нет. Фронт работ определяют потребности того или иного региона. Но в первую очередь внимание уделят объектам санаторно-курортного и туристического назначения.