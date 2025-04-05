«Чисто! Проф! Союз!» – Федерация профсоюзов Беларуси дала старт масштабной акции по благоустройству

Чистота и порядок – уже бренд нашей страны. И это заслуга каждого, кто принимает участие в улучшении условий жизни в общем доме. Федерация профсоюзов Беларуси дала старт масштабной акции по благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 200 объектов по всей стране 5 апреля стали еще уютнее. Представители профсоюза вооружились не только рабочим инструментом, но и хорошим настроением.
Из Минска отряд по благоустройству направился в один из туристических комплексов в Брестской области. Территория большая. Требуется помощь в уборке от сезонного мусора, опавшей листвы и сухих ветвей. За почти полувековую историю турбаза переживала разные периоды. Теперь ей не помешает реновация.
Анна Носкова, директор турбазы:
Запланирован очень большой объем работ. Конечно же, нужно будет вымести все дорожки, покрасить бордюры, покрасить все МАФы, а это и лавочки, и мусорки, и какие-то клумбы, высадить их.
Сегодняшний субботник – это лишь начало. «Чисто! Проф! Союз!» – проект долгосрочный. На протяжении апреля будут наводить порядок на территории предприятий и организаций, населенных пунктов, зон отдыха, в местах воинской славы. Ограничений по масштабам и формату нет. Фронт работ определяют потребности того или иного региона. Но в первую очередь внимание уделят объектам санаторно-курортного и туристического назначения.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
В течение апреля мы планируем провести более тысячи таких акций, мест, где будет наведен порядок. Присоединились к этому движению большое количество наших специалистов, наших членов профсоюза. И только сегодня порядка 150-200 объектов будет охвачено в целом по стране, где будут проводиться работы, посвященные наведению порядка.
ФПБ в 2025 году запланировала 350 мероприятий по благоустройству и модернизации объектов инфраструктуры профсоюзных баз санаторно-курортного и туристического назначения.