В Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

Новости Беларуси. В Минске усилили контроль над безопасностью в местах массового отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теплые солнечные дни притягивают минчан на пляжи. Но забывать об осторожности не стоит. «Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске Чтобы не допустить несчастных случаев, в зонах массового купания дежурят патрульные милиционеры. Правоохранители вместе со спасателями ежедневно мониторят городские пляжи. Отдыхающим напоминают о правилах поведения у воды и возможных последствиях отдыха в запрещенных местах.

На особом контроле распитие спиртных напитков и купание в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает статистика, большинство трагических случаев на воде происходит как раз из-за алкоголя. Правоохранители напоминают, что в местах отдыха употребление алкоголя запрещено. Штраф внушительный – до 230 рублей.

Пожалуйста, находясь на пляже, соблюдаем правила поведения на водах.

Александр Яцковский, временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Центрального РУВД:

Для многих отдыхающих, к сожалению, отдых на пляже связан с употреблением спиртных напитков, что может привести к трагическим последствиям. Конечно, прежде всего мы проводим профилактическую работу, делаем замечания, разъясняем нормы действующего законодательства. Тех, кто игнорирует наши предупреждения, мы доставляем в районное управление, где в отношении нарушителей сотрудниками милиции составляются административные протоколы.