Правительство обновило списки для профессионального пенсионного страхования

Документ стал результатом комплексного пересмотра перечней, действовавших с 2005 года. Основная задача – привести списки в соответствие с современными технологиями и реальными условиями труда.

По итогам анализа Минтруда, из перечней исключены профессии, утратившие актуальность или не подтверждающие вредные факторы. Это 406 должностей, которые фактически не используются в экономике, 356 – по которым аттестации не выявили вредных условий, и еще 78 – где условия признаны оптимальными или допустимыми. Также обновлены формулировки работ и требований, а названия профессий приведены в соответствие с действующими квалификационными справочниками.

В правительстве отмечают: новеллы позволят сократить излишние затраты организаций на проведение аттестаций там, где вредность не подтверждается, и сделают систему профессионального пенсионного страхования более точной и актуальной.