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Правительство обновило списки для профессионального пенсионного страхования

10 апреля 2026 07:25
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Совет министров актуализировал списки производств, работ и должностей, по которым работники подлежат профессиональному пенсионному страхованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Документ стал результатом комплексного пересмотра перечней, действовавших с 2005 года. Основная задача – привести списки в соответствие с современными технологиями и реальными условиями труда.

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Правительство обновило списки для профессионального пенсионного страхования-2

По итогам анализа Минтруда, из перечней исключены профессии, утратившие актуальность или не подтверждающие вредные факторы. Это 406 должностей, которые фактически не используются в экономике, 356 – по которым аттестации не выявили вредных условий, и еще 78 – где условия признаны оптимальными или допустимыми. Также обновлены формулировки работ и требований, а названия профессий приведены в соответствие с действующими квалификационными справочниками.

В правительстве отмечают: новеллы позволят сократить излишние затраты организаций на проведение аттестаций там, где вредность не подтверждается, и сделают систему профессионального пенсионного страхования более точной и актуальной.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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