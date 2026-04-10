Тема семьи присутствует постоянно, но пока чаще всего подается нейтрально. В Беларуси утверждена Информационная стратегия государственной семейной политики на 2026-30-й годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ подготовили сразу четыре ведомства – Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Минздрав и Мининформ. Он определяет, как в ближайшие пять лет в медиапространстве страны будут освещать темы семьи, родительства и детства. Главная цель – сделать семейную повестку более живой, понятной и близкой для разных аудиторий: от молодых родителей до жителей небольших населенных пунктов.

Стратегия предполагает переход от формального освещения к более человеческому, эмоциональному и практическому контенту. При подготовке документа специалисты проанализировали почти 260 тысяч публикаций в государственных СМИ за последние четыре года. Исследование показало: основной массив материалов касается рождения детей, материнства и отцовства.

А вот реальные истории семей и личный опыт воспитания занимают менее 2,5 % от общего объема. Новая стратегия и дорожная карта ее реализации должны изменить этот баланс – сделать семейную тематику более содержательной, разнообразной и ориентированной на реальные потребности людей.