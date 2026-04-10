В Москве проходит неделя высоких технологий – Беларусь в списке участников

Обмен опытом, показ перспективных решений и укрепление международного сотрудничества. В Москве проходит неделя высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из ключевых площадок для презентации телеком-разработок. В числе участников – компании из России, Китая и Беларуси. Интеллектуальные транспортные системы, защищенные переговорные устройства, спутниковая навигация – на выставках «Связь» и «Навитех» показывают все, что формирует инфраструктуру связи ближайших лет.

Белорусские компании в 2026 году расширили свое присутствие: от систем оповещения до компонентов для сетей передачи данных. Их разработки – среди тех, что звучат прямо с площадки выставки: переговорные терминалы, рассчитанные на экстремальные условия эксплуатации. Борис Кравец, руководитель направления компании по проектированию информационных систем:

Вандал защищенный, чтобы молотком в аэропорту кто-нибудь ее не разбил, в виде телефонных аппаратов, где не нужна связь именно более приватная.