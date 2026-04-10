В Москве проходит неделя высоких технологий – Беларусь в списке участников
Обмен опытом, показ перспективных решений и укрепление международного сотрудничества. В Москве проходит неделя высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из ключевых площадок для презентации телеком-разработок. В числе участников – компании из России, Китая и Беларуси.
Интеллектуальные транспортные системы, защищенные переговорные устройства, спутниковая навигация – на выставках «Связь» и «Навитех» показывают все, что формирует инфраструктуру связи ближайших лет.
Белорусские компании в 2026 году расширили свое присутствие: от систем оповещения до компонентов для сетей передачи данных. Их разработки – среди тех, что звучат прямо с площадки выставки: переговорные терминалы, рассчитанные на экстремальные условия эксплуатации.
Борис Кравец, руководитель направления компании по проектированию информационных систем:
Вандал защищенный, чтобы молотком в аэропорту кто-нибудь ее не разбил, в виде телефонных аппаратов, где не нужна связь именно более приватная.
Сергей Селиванов, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр»:
Благодаря тому составу участников и масштабу государственной поддержки этой экспозиции мы наблюдаем ход развития российско-китайских отношений. Они уже переходят от торговли к кооперации, от закупок к системным, как инвестиционным, так и научно-техническим проектам.
На соседних стендах – обновленные модели сверхпрочных китайских телефонов, спутниковые антенны, резонаторы, маршрутизаторы. Всего – почти 400 компаний на площади более 15 тысяч квадратных метров. Китай привез около двух сотен производителей и открыл национальный павильон.
Белорусские участники делают ставку на расширение партнерств: производители комплектующих и телеком-оборудования ведут переговоры с российскими интеграторами и операторами связи. Многие работают на рынке не первый год, но продолжают расширять линейку и искать новые точки кооперации. Отдельный блок – кибербезопасность: число решений выросло почти вдвое. А технические вузы показывают собственные разработки – от лабораторных прототипов до спутников, созданных студентами.