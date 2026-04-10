В Минске открылась XXVIII Международная выставка-ярмарка «Отдых-2026»

Свои туристические возможности представляют Беларусь, регионы России, а также Куба, Кыргызстан, Мьянма, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Грузия и Турция. Деловая программа включает встречи, презентации и тематические сессии: участники обсуждают стратегию развития туризма и заключают взаимовыгодные договоры. Развитие этой сферы – национальный проект: в текущей пятилетке планируется увеличить ее вклад в ВВП до 4,5 %.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси: Практически во всех областях страны будут построены новые объекты. Также будут построены новые объекты на территории действующих санаториев. В общей массе, если мы сейчас говорим о том, что коечный фонд составляет 27 тысяч мест санаторно-курортных учреждений, то еще треть количества добавится.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму Беларуси:

У нас очень важен внутренний туризм. У нас очень хорошая цифра по внутреннему туризму. Количество внутренних поездок у граждан прирастает. Это уже стал такой, знаете, семейный, очень комфортный тур. Единственное, что следует отметить, что тур внутренний преимущественно рассчитан на наших граждан на один день. Мы бы, конечно, хотели, чтобы это были туры двух дней. Поэтому над соответствующими маршруте мы работаем. Прошлый год был для экспорта туристических услуг крайне успешным для Республики Беларусь. Экспорт составил более 300 миллионов долларов США.

Ярмарка туристических услуг дает участникам и посетителям актуальную информацию о направлениях отдыха и возможностях нового сезона.