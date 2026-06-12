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На полигоне 19‑й бригады идет отработка вождения, стрельбы и тактических действий

12 июня 2026 06:42
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На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады – интенсивные занятия. Здесь проходят подготовку командиры механизированных бригад Западного и Северо-Западного оперативных командований, десантных бригад сил спецопераций, а также офицеры организационно-мобилизационных подразделений 72-го учебного центра и Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне 19‑й бригады идет отработка вождения, стрельбы и тактических действий-2

Командиры выполняют нормативы по вождению и стрельбе из боевых машин, отрабатывают огневую, тактическую и физическую подготовку. Условия максимально приближены к боевым: сложные маршруты, смена вводных, работа в составе подразделений.

На полигоне 19‑й бригады идет отработка вождения, стрельбы и тактических действий-4

Вадим Ильницкий, командир механизированной бригады:
Однозначно это очень полезное мероприятие, потому что мы непосредственно на протяжении этих четырех дней общаемся с командирами механизированных бригад, десантных бригад, обменяемся опытом, в том числе и наработками, какие-то имеются в рамках огневой подготовки, вождения, тактической подготовки. То есть это не только контрольное занятие, но и также очень большой обмен опытом.

После выполнения нормативов – разбор действий, корректировка тактики, отработка взаимодействия между родами войск. Такие занятия позволяют командирам совершенствовать навыки управления подразделениями, принимать решения в динамичной обстановке и повышать общую боевую готовность. В бригаде подчеркивают: системная подготовка – основа уверенности в том, что личный состав способен эффективно действовать в любых условиях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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