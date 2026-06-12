Новую станцию обезжелезивания открыли в Копыльском районе

В Беларуси продолжается реализация программы по обеспечению сельских жителей качественной питьевой водой. В агрогородке Новые Докторовичи Копыльского района ввели в строй станцию обезжелезивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производительность объекта – 60 кубометров в час: этого достаточно, чтобы снабжать чистой водой весь населенный пункт, включая жилые дома, а также социальные и административные объекты.

Юрий Конончик, начальник цеха водоснабжения и водоотведения Копыльского района КУП «Слуцкий водоканал»: В этом году также будет строительство отдельной станции обезжелезивания на деревенскую школу. Школа, которая находится в деревне Новые Докторовичи. После завершения программы «Чистая вода» 2021-2025 год будет уделяться строительству новых артезианских скважин. В 2026 году уже построены у нас введенную эксплуатацию в городках Семежево, Тимковичи.

Иван Заяц, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Государственная программа «Чистая вода» на 2021-2025 годы актуальна как для всей Республики Беларусь, так и для Копольского района в частности. Чистая вода всегда будет приоритетом в развитии инженерных сетей. Дополнительно в 2025 году реализован проект водоснабжения населенного пункта «Великая Раевка» с возведением новых сетей и установкой мини-станции обезжелезивания воды.

Сейчас в Копыльском районе уже действуют 21 станция обезжелезивания. В 2026 году планируется завершить строительство еще одного такого объекта. Кроме того, в эксплуатацию введены три артезианские скважины – они также способствуют улучшению водоснабжения в регионе.