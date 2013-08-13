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Врачебная амбулатория, подстанция скорой помощи и общежитие для медиков откроются в Минске осенью 2013 года

13 августа 2013 18:49
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Новости Беларуси. Здоровый город. Врачебная амбулатория, подстанция скорой помощи и общежитие для медиков откроются в столице уже этой осенью. Их строительство  подходит к концу в микрорайоне Каменная Горка.

Амбулатория станет филиалом перегруженной сегодня 26 поликлиники. В помещении на улице Жиновича будут принимать как терапевты, так и узкопрофильные специалисты. Причем работать амбулатория будет и в выходные дни.

Доступнее медицинские услуги станут и для жителей Московского района. В 2014 году в микрорайоне «Брилевичи» откроется новая поликлиника, сообщили в  программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
На сегодняшний день поставлена задача окончания строительных работ подстанции скорой медицинской помощи, в сентябре месяце закончатся данные виды работ. И, соответственно, взять на контроль совместно с администрацией Фрунзенского района сети, которые ведут к общежитию, которое должно сдаться в этом году.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Виктор Сиренко # Комитет по здравоохранению Мингорисполкома

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