В Боровлянском сельсовете появятся новые объекты – рассказываем какие

Новости Беларуси. Самый большой сельсовет Минской области, Боровлянский, прирастает новыми объектами и становится все более комфортным для жизни. Сегодня здесь строят дома для многодетных семей, медиков, появляется арендное жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не забывают и о спортивной инфраструктуре.

Так, в деревне Лесковка планируют возвести современный спортцентр с бассейном и тренажерными залами. Разрабатывается и проект новой площадки для молодежного отдыха в самих Боровлянах. Локацию для скейт-площадки уже определили. Проектируется также новое здание музыкальной школы. Комфортнее для маленьких жителей становятся и дворы – здесь устанавливают современные игровые площадки.

Сергей Кондрашин, председатель Боровлянского сельисполкома:

Совместно с Минским районом, облисполкомом выполняются такие строительные работы, как асфальтирование в Боровлянах, Валерьяново, Дроздово. Решается вопрос дополнительного запуска транспорта. Строятся социальные объекты. Вот только построили в Боровлянах детсад, не прошло и двух лет – заканчивается строительство второго садика. В проекте третий садик в том же месте.

Всего в Боровлянском сельсовете проживает более 70 тысяч человек. Год от года расширяется сама деревня. Конечно, сказывается близость к столице и наличие соответствующей инфраструктуры.