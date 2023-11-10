Вера в идею о миротворчестве прочно закрепилась в американском сознании – психолог о мифе непогрешимости
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Политический миф, получивший развитие в Штатах, связан с их якобы миротворческой миссией. Вера в идею об этом типичном предназначении прочно закрепилась в американском сознании. Она на данный момент бытует в народе как абсолют. Американцы обычно спасают мир: спасают в сюжетах кино, детских сказках и постановках, отыгранных в местном театре. И кажется, что продолжают спасать в реальности. Их добро абсолютно всегда побеждает зло. Априори. А все, что могло бы оспорить уверенность в миротворчестве, приводит людей в диссонанс.
Бесспорно, на словах направление избрано светлое. И если правда следовать тезисам добродетели, то в теории можно было бы сделать мир лучше: помочь голодающим, примирить враждующих, защитить слабого и усмирить агрессоров. И пусть сама по себе философия правильна, политика их властей хитроумна, и тем временем миф добродетели применяют навыворот. На первый взгляд, идеи как будто остаются прежними, но, если реалистичнее вникнуть в суть, картинка в корне меняется.
Например, апеллируя к мифу о миротворчестве, Штатами подкреплялся конфликт в Украине. Ведь очевидно, что, если вкладывать в разъяренные руки оружие, это никак не поспособствует миру. А слишком явное подстрекательство едва ли даже в самой Америке получило бы в народе поддержку. Исходя из этого, их политики «мутят». В этом смысле управляемый хаос весьма удобен!
Алена Дзиодзина:
Недавно наш президент поделился мнением, что, поджигая локальные войны, американцы пытаются доминировать в мировом сообществе: «Многополярность и прочее. Им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран… Вот им надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была».
Параллельно с тем к американскому мифу о миротворчестве обращается президент Зеленский, когда говорит, что без помощи Штатов Украина в войне не справится, теоретически тот же ил со дна поднимают и недавние заявления окружения со стороны Зеленского, как и откровения главкома ВСУ Залужного о том, что «армия Украины зашла в тупик». Вроде он критикует надоевшего многим Зеленского, но в то же время отмечает, что «красивого прорыва не будет», если не подкрепить войска инновацией в области беспилотников, разминирования и радиоэлектроники.
С одной стороны, главком говорит, что Украина слаба, а с другой – предлагает решение. По сути, все те же просьбы о помощи, что у Зеленского. Вид только сбоку. И все больше мутнеет в самой Америке, когда, жонглируя мифом непогрешимости, грызутся демократы с республиканцами. Как бы тоже на тему «а помогать ли украинцам». Только одни бы бросили чемодан без ручки, так как проект убыточный. А другие желают еще инвестировать, однако про помощь и речи нет. Люди так власть делят… Ну, если быть честными!
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