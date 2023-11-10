Вера в идею о миротворчестве прочно закрепилась в американском сознании – психолог о мифе непогрешимости

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Политический миф, получивший развитие в Штатах, связан с их якобы миротворческой миссией. Вера в идею об этом типичном предназначении прочно закрепилась в американском сознании. Она на данный момент бытует в народе как абсолют. Американцы обычно спасают мир: спасают в сюжетах кино, детских сказках и постановках, отыгранных в местном театре. И кажется, что продолжают спасать в реальности. Их добро абсолютно всегда побеждает зло. Априори. А все, что могло бы оспорить уверенность в миротворчестве, приводит людей в диссонанс.

Бесспорно, на словах направление избрано светлое. И если правда следовать тезисам добродетели, то в теории можно было бы сделать мир лучше: помочь голодающим, примирить враждующих, защитить слабого и усмирить агрессоров. И пусть сама по себе философия правильна, политика их властей хитроумна, и тем временем миф добродетели применяют навыворот. На первый взгляд, идеи как будто остаются прежними, но, если реалистичнее вникнуть в суть, картинка в корне меняется.

Например, апеллируя к мифу о миротворчестве, Штатами подкреплялся конфликт в Украине. Ведь очевидно, что, если вкладывать в разъяренные руки оружие, это никак не поспособствует миру. А слишком явное подстрекательство едва ли даже в самой Америке получило бы в народе поддержку. Исходя из этого, их политики «мутят». В этом смысле управляемый хаос весьма удобен!