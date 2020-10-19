Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. 19 октября в Минске актуальные для страны вопросы обсудили депутаты Палаты представителей и представители Совета Республики вместе с юристами, историками и учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый имел возможность не только публично высказать свое видение изменений в Конституции, но и принять участие в дискуссии по поводу общего развития страны. Подобные встречи успели зарекомендовать себя и в регионах. Юлия Стриго – подробнее.

Сегодня диалоговые площадки работали в трех университетах столицы. Самые серьезные и требующие тщательной проработки вопросы звучали на факультете философии и социальных наук. Здесь собрались люди, подкованные в юриспруденции, парламентарии, историки и ученые. Главная задача – услышать мнение каждого, отшлифовать решение общественным взглядом и разработать варианты изменений в существующую базу Конституции.

Диалоговые площадки работают и в регионах. Так, в Брестском техническом университете 19 октября в разговор вступили студенты. Беседа получилась максимально откровенной. Гражданско-патриотическое воспитание, повышение предпринимательской активности, социальный лифт для молодежи и преференции для магистрантов. Павел Яловой как раз учится в магистратуре. Постигал электронные информационные технологии, а вот магистерскую степень получает уже по инновациям в машиностроении. Конструктивный диалог с представителями власти считает необходимым.

Павел Яловой, магистрант Брестского государственного технического университета:

Начинают говорить с молодежью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать. Потому что на самом деле тут очень трудно понять, что они хотят. И в какой-то степени, когда начинаешь говорить с молодыми людьми, которые сейчас выходят на улицы, чего же вы действительно хотите, они не могут выразить свою точку зрения. Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?