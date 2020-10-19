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Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать

19 октября 2020 21:13
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. 19 октября в Минске актуальные для страны вопросы обсудили депутаты Палаты представителей и представители Совета Республики вместе с юристами, историками и учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать-1

Каждый имел возможность не только публично высказать свое видение изменений в Конституции, но и принять участие в дискуссии по поводу общего развития страны. Подобные встречи успели зарекомендовать себя и в регионах.

Юлия Стриго – подробнее.

Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать-4

Сегодня диалоговые площадки работали в трех университетах столицы. Самые серьезные и требующие тщательной проработки вопросы звучали на факультете философии и социальных наук. Здесь собрались люди, подкованные в юриспруденции, парламентарии, историки и ученые. Главная задача – услышать мнение каждого, отшлифовать решение общественным взглядом и разработать варианты изменений в существующую базу Конституции.

Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать-7

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:
Обсуждать можно и нужно все, поскольку те предложения, которые сегодня поступают, достаточно интересные.

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Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать-10

Диалоговые площадки работают и в регионах. Так, в Брестском техническом университете 19 октября в разговор вступили студенты. Беседа получилась максимально откровенной. Гражданско-патриотическое воспитание, повышение предпринимательской активности, социальный лифт для молодежи и преференции для магистрантов.

Павел Яловой как раз учится в магистратуре. Постигал электронные информационные технологии, а вот магистерскую степень получает уже по инновациям в машиностроении. Конструктивный диалог с представителями власти считает необходимым.

Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать-13

Павел Яловой, магистрант Брестского государственного технического университета:
Начинают говорить с молодежью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать. Потому что на самом деле тут очень трудно понять, что они хотят. И в какой-то степени, когда начинаешь говорить с молодыми людьми, которые сейчас выходят на улицы, чего же вы действительно хотите, они не могут выразить свою точку зрения.

Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?

Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать-16

Сейчас Беларусь находится на пороге нового пятилетнего цикла развития своей экономики. А от финансов, как правило, зависит и все остальное. Поэтому диалоговая площадка поможет выстроить ориентир на будущее. И такой способ был актуален даже десятки лет назад. Слова великого дипломата советской эпохи Андрея Громыко тому подтверждение: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны».

# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Павел Яловой # Юлия Стриго # Фотофакт

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