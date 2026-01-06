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Православный мир готовится отметить Рождество! В Минске прихожан будут встречать в более чем 45 храмах

06 января 2026 13:53
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Православный мир готовится отметить Рождество Христово. Ему предшествует Сочельник – время особенно строгого поста и молитвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православный мир готовится отметить Рождество! В Минске прихожан будут встречать в более чем 45 храмах-2

Уже начиная с 17:00 в церквях начнутся вечерние службы. В Минске прихожан будут встречать в более чем 45 храмах. В приходе Свято-Духова кафедрального собора богослужение продлится с 18:00 до 20:30. Божественная литургия будет совершена трижды. Первая начнется в полночь, 7 января – утром – в 07:00 и в 10:00.

# Рождество # Православные в Беларуси

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