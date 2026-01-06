В 2026 году в Минской области планируют реализовать более 180 инвестпроектов

Сильные регионы – драйвер развития страны. В 2026 году в Минской области планируют реализовать более 180 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2025-м в центральном регионе выполнены практически все прогнозные показатели по экономическому развитию. В том числе благодаря реализации программы «Один район – один проект». По итогам 2025 года запущено свыше 30 производств. Создано более 1 200 новых рабочих мест. Один из таких проектов реализуют и в Пуховичском районе. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

Промышленный комплекс – основа развития Пуховичского района. Здесь успешно работают более 20 предприятий-гигантов. Активно открывают новые производства. Проводят переоснащение. Так, на заводе по выпуску бумаги и картона недавно прошла модернизация. Итог – рост объема и расширение ассортимента. Анна Куртасова, корреспондент:

Здесь будут выпускать высококачественную упаковочную бумагу пониженной массоемкости. Объемы производства возрастут до 2 тысяч тонн в месяц. Техническое переоснащение цеха – это результат действия программы «Один район – один проект». До конца 2026 года с вводом нового производства предприятие выйдет на полную проектную мощность. В месяц планируют перерабатывать до двух тысяч тонн макулатуры. Более половины готовой продукции пойдет на экспорт.