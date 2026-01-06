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В 2026 году в Минской области планируют реализовать более 180 инвестпроектов

06 января 2026 14:15
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Сильные регионы – драйвер развития страны. В 2026 году в Минской области планируют реализовать более 180 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2025-м в центральном регионе выполнены практически все прогнозные показатели по экономическому развитию. В том числе благодаря реализации программы «Один район – один проект». По итогам 2025 года запущено свыше 30 производств. Создано более 1 200 новых рабочих мест.

Один из таких проектов реализуют и в Пуховичском районе. Подробнее – в материале Анны Куртасовой. 

В 2026 году в Минской области планируют реализовать более 180 инвестпроектов-2

Промышленный комплекс – основа развития Пуховичского района. Здесь успешно работают более 20 предприятий-гигантов. Активно открывают новые производства. Проводят переоснащение. Так, на заводе по выпуску бумаги и картона недавно прошла модернизация. Итог – рост объема и расширение ассортимента.

Анна Куртасова, корреспондент:
Здесь будут выпускать высококачественную упаковочную бумагу пониженной массоемкости. Объемы производства возрастут до 2 тысяч тонн в месяц.

Техническое переоснащение цеха – это результат действия программы «Один район – один проект». До конца 2026 года с вводом нового производства предприятие выйдет на полную проектную мощность. В месяц планируют перерабатывать до двух тысяч тонн макулатуры. Более половины готовой продукции пойдет на экспорт.

В 2026 году в Минской области планируют реализовать более 180 инвестпроектов-4

Андрей Шкирандо, начальник отдела продаж предприятия по производству бумаги и картона:
Основные потребители нашей продукции – производители бумажных пакетов. Также плотно работаем с предприятиями-потребителями технических видов бумаг. Экспорт в Российскую Федерацию в основном. Интерес проявляют и потребители из Казахстана, Узбекистана.

Предприятие выпускает картон различной толщины и тонкую упаковочную бумагу. После модернизации объемы должны вырасти до 28 тысяч тонн в год. А еще современное оборудование позволит снизить энергоресурсы и повысить качество продукции.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси

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