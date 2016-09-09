Организации торговли в день выборов порадуют покупателей скидками и дегустацией новинок

Новости Беларуси. Вкусно и на праздничной ноте. К парламентским выборам активно готовятся торговцы и работники культуры области. На каждом избирательном участке развернутся мини-маркеты и буфеты, где избиратели смогут не только приобрести продукты питания, но и продегустировать новинки отечественных производителей.

Всего в регионе будет работать 400 буфетов, будет открыто более 600 торговых объектов, в том числе и на селе. Жителей отдаленных населенных пунктов обслужат автолавки. Торговцы, как государственные, так и частные, обещают в этот день порадовать скидками от 5% до 79%, а повара и кондитеры презентуют свои вкусные выставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Чеботарь, начальник отдела организации торговли, общественного питания и услуг главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

Это активная форма торговли. Торговые организации получают дополнительный товарооборот. Создается положительный имидж торговых предприятий. Все к нему готовятся. Создают приятное впечатление о торговле.

Праздничную атмосферу на избирательных участках и вокруг них обещают обеспечить 11 сентября работники культуры. Более 1000 концертных программ пройдут в основной день голосования и в больших городах, и в маленьких деревнях. Выставки ремесленников и выступления самодеятельных коллективов традиционно пользуются популярностью у местных жителей.

Раиса Войтеховская, директор Минского областного центра народного творчества:

Это викторины, работы любительских коллективов, объединений. Это и литературно-музыкальные композиции, и различные выставки. Массовые гулянья. Мы желаем удачи всем нашим коллективам для того. Чтобы этот день был очень насыщенным и интересным. Потому что именно работник культуры поднимает настроение людям.