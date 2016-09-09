Фестиваль пекарей и каравайщиков 10 сентября пройдет в Минске, в универмагах – скидки на товары до 50%

Новости Беларуси. Вкусные угощения и отличное настроение. Фестиваль пекарей и каравайщиков 10 сентября пройдет в столице. Развернется праздник на площадке у Дворца спорта с 11 дня и продлится до 6 вечера.

Такого рода мероприятие в Минске уже во второй раз. На празднике хлеба свою продукцию представят 6 столичных хлебозаводов. Все желающие смогут приобрести ароматную выпечку и кондитерские изделия, а также бесплатно их продегустировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В том году мы получили множество положительных отзывов от наших минчан. Конечно, мы не могли оставить их без продолжения праздника. Все пришедшие на праздник смогут поучаствовать в мастер-классах, также принять участие в конкурсе по лепке из дрожжевого и слоеного теста, из цветной мастики, продегустировать продукцию хлебозаводов.

Праздник хлеба даст старт сезону традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Цены на сельхозпродукцию минимальные.

Кроме этого скидки до 50% на выходных предложат все столичные универмаги и торговые сети. На распродажах, которые устраивают накануне и в день парламентских выборов, можно будет купить на 20% дешевле детскую одежду, товары для новорожденных. Максимальную скидку – 50% – предлагают на обувь. По выгодным ценам можно будет приобрести бытовую химию, стройматериалы, электротовары – весь ассортимент отечественного производителя.