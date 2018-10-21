От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?

Новости Беларуси. Гомель готовится принять Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Провести мероприятие предложил Александр Лукашенко во время официального визита в Киев в июле 2017 года. Региональный формат взаимодействия с украинскими партнерами для белорусской стороны представляет особый интерес: в Украине прошла бюджетная децентрализация. Сейчас основные платежи, в том числе налоговые, остаются в регионах, поэтому нашим предприятиям выгодно работать напрямую с ними. Напомним, Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября.

Анатолий Савченко, заместитель главного инженера компании по производству строительных материалов (Украина):

Вот за этот звук этот кирпич и называется клинкер. С голландского, немецкого «клинк» – «звенеть». Простукивают каждый кирпич, чтобы определить скрытые дефекты.

Клинкерный кирпич в Сумах производят уже 10 лет. Среди продукции предприятия помимо классических стеновых материалов клинкерная брусчатка и кирпичи лонг-формата длиной в полметра. Дорого и богато. Каждый второй клинкер, продаваемый в Беларуси, выходит именно из этих печей.

Дмитрий Калеми, руководитель службы экспорта компании по производству строительных материалов (Украина):

В 2011 году первая экспортная поставка была как раз в Беларусь. Мы очень заинтересованы в этом рынке. Он очень ёмкий именно для керамических изделий. У нас очень много объектов в Беларуси построено из нашего клинкера, и мы хотим продолжать начатое дело: представлять белорусам лучшие качественные стройматериалы из Украины.

Клинкер – продукция премиум-сегмента. Основной потребитель – частные компании, занимающиеся коттеджным строительством. Не обойтись без таких материалов и при реконструкции исторического наследия.

Здесь готовы произвести уникальные форматы кирпича для стен древних белорусских замков и дворцов, как говорится, идентичные натуральным. Правда, используя при этом новейшие технологии.

Александр Добриян, СТВ:

Это предприятие может стать поставщиком не только уникальных строительных материалов, но и самой технологии. Здесь используют минимум импортного природного газа: для того, чтобы получить качественный клинкер, сжигают альтернативное топливо – древесные пелеты. В условиях Беларуси это тоже может дать существенный экономический эффект.

Ещё одно незаурядное производство с эксклюзивной продукцией. В Беларуси она уже известна, хотя и довольно ограниченному кругу специалистов. В среднем цена на сумские электроды в 30 раз выше, чем на продукцию массового потребления.

Александр Добриян:

Это украинское предприятие специализируется на выпуске сварочных электродов специального назначения. Здесь говорят, что зажечь такой не сложнее, чем обычную спичку. Даже под водой.

Сварка металла под водой – лишь зрелищная демонстрация возможностей. Здесь действительно производят электроды, способные варить всё, что угодно: от самых разнообразных легированных сталей и чугуна до меди и алюминия.

Наиболее распространенная сфера применения – атомная и тепловая энергетика, химическая и нефтегазовая отрасли. С участием в предстоящем форуме на предприятии связывают большие надежды.

Павел Погребной, директор предприятия по производству сварочных электродов (Украина):

Считаю, что кооперация так раз в 10-20 должна возрасти. Тем более у вас сейчас строится атомная станция. Мы имеем возможность поставлять электроды для строительства атомных станций. Такой форум позволит нам поближе познакомиться с белорусским потребителем. Мало того, посмотрим, что сможет Беларусь нам поставить.

Надеются на Форум регионов не только руководители отдельных предприятий. Из успеха каждого бизнес-проекта должен сложиться и общий большой успех: задача, поставленная перед правительствами двух государств, вполне конкретная – фактически удвоить товарооборот между странами уже в 2019 году. И, судя по всему, 8 миллиардов долларов – цифра вполне достижимая.

Константин Макаренко, президент Сумской торгово-промышленной палаты (Украины):

Подчёркиваю: мы традиционно работали и до этого с Беларусью ,и многие импортируют товары. Но для нас это событие, мы готовимся к нему. У нас едет 10 предприятий. Думаю, нам есть чему друг у друга поучиться.

Готовятся к поездке в белорусский Гомель и в Сумском государственном университете. Один из ведущих ВУЗов Украины по международному рейтингу входит в 3 % лучших учебных заведений мира как университет с высокой исследовательской производительностью. Визитная карточка СумДУ – всемирно известная школа гермомеханики.

Сергей Гудков, заместитель проректора по научной работе Сумского государственного университета (Украина):

В данном направлении мы можем предложить полный комплекс услуг: от проектирования отдельных деталей и целых машин до выпуска конечной продукции с подготовкой всего комплекта документов. Для Беларуси это тоже интересный вопрос. У нас есть белорусские партнеры, которые постоянно приезжают к нам на конференции.

В университете развиваются десятки научных направлений: от разработки заменителей костной ткани для протезирования до наночернил, которыми на обычном бытовом принтере можно печатать гибкие платы для новейших гаджетов. Только в 2017 году на выполнении научных заказов университет заработал почти миллион долларов. В Гомель украинские учёные привезут около 60 инновационных разработок.

Анатолий Чёрноус, проректор по научной работе Сумского государственного университета (Украина):

Да, нам интересен этот форум. Наш университет постоянно ищет потенциальных заказчиков для наших разработок. Нам бы хотелось выйти на белорусский рынок с целым рядом проектов. Кроме того, наши учёные сейчас вместе с белорусскими коллегами готовят совместные проекты на конкурс, объявленный нашим Министерством образования.