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От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?

21 октября 2018 17:11
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Новости Беларуси. Гомель готовится принять Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Провести мероприятие предложил Александр Лукашенко во время официального визита в Киев в июле 2017 года. Региональный формат взаимодействия с украинскими партнерами для белорусской стороны представляет особый интерес: в Украине прошла бюджетная децентрализация. Сейчас основные платежи, в том числе налоговые, остаются в регионах, поэтому нашим предприятиям выгодно работать напрямую с ними.

Напомним, Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-1

Анатолий Савченко, заместитель главного инженера компании по производству строительных материалов (Украина):
Вот за этот звук этот кирпич и называется клинкер. С голландского, немецкого «клинк» – «звенеть». Простукивают каждый кирпич, чтобы определить скрытые дефекты.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-4

Клинкерный кирпич в Сумах производят уже 10 лет. Среди продукции предприятия помимо классических стеновых материалов клинкерная брусчатка и кирпичи лонг-формата длиной в полметра. Дорого и богато. Каждый второй клинкер, продаваемый в Беларуси, выходит именно из этих печей.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-7

Дмитрий Калеми, руководитель службы экспорта компании по производству строительных материалов (Украина):
В 2011 году первая экспортная поставка была как раз в Беларусь. Мы очень заинтересованы в этом рынке. Он очень ёмкий именно для керамических изделий. У нас очень много объектов в Беларуси построено из нашего клинкера, и мы хотим продолжать начатое дело: представлять белорусам лучшие качественные стройматериалы из Украины.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-10

Клинкер – продукция премиум-сегмента. Основной потребитель – частные компании, занимающиеся коттеджным строительством. Не обойтись без таких материалов и при реконструкции исторического наследия.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-13

Здесь готовы произвести уникальные форматы кирпича для стен древних белорусских замков и дворцов, как говорится, идентичные натуральным. Правда, используя при этом новейшие технологии.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-16

Александр Добриян, СТВ:
Это предприятие может стать поставщиком не только уникальных строительных материалов, но и самой технологии. Здесь используют минимум импортного природного газа: для того, чтобы получить качественный клинкер, сжигают альтернативное топливо – древесные пелеты. В условиях Беларуси это тоже может дать существенный экономический эффект.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-19

Ещё одно незаурядное производство с эксклюзивной продукцией. В Беларуси она уже известна, хотя и довольно ограниченному кругу специалистов. В среднем цена на сумские электроды в 30 раз выше, чем на продукцию массового потребления.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-22

Александр Добриян:
Это украинское предприятие специализируется на выпуске сварочных электродов специального назначения. Здесь говорят, что зажечь такой не сложнее, чем обычную спичку. Даже под водой.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-25

Сварка металла под водой – лишь зрелищная демонстрация возможностей. Здесь действительно производят электроды, способные варить всё, что угодно: от самых разнообразных легированных сталей и чугуна до меди и алюминия.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-28

Наиболее распространенная сфера применения – атомная и тепловая энергетика, химическая и нефтегазовая отрасли. С участием в предстоящем форуме на предприятии связывают большие надежды. 

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-31

Павел Погребной, директор предприятия по производству сварочных электродов  (Украина):
Считаю, что кооперация так раз в 10-20 должна возрасти. Тем более у вас сейчас строится атомная станция. Мы имеем возможность поставлять электроды для строительства атомных станций. Такой форум позволит нам поближе познакомиться с белорусским потребителем. Мало того, посмотрим, что сможет Беларусь нам поставить.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-34

Надеются на Форум регионов не только руководители отдельных предприятий. Из успеха каждого бизнес-проекта должен сложиться и общий большой успех: задача, поставленная перед правительствами двух государств, вполне конкретная – фактически удвоить товарооборот между странами уже в 2019 году. И, судя по всему, 8 миллиардов долларов – цифра вполне достижимая.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-37

Константин Макаренко, президент Сумской торгово-промышленной палаты (Украины):
Подчёркиваю: мы традиционно работали и до этого с Беларусью ,и многие импортируют товары. Но для нас это событие, мы готовимся к нему. У нас едет 10 предприятий. Думаю, нам есть чему друг у друга поучиться.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-40

Готовятся к поездке в белорусский Гомель и в Сумском государственном университете. Один из ведущих ВУЗов Украины по международному рейтингу входит в 3 % лучших учебных заведений мира как университет с высокой исследовательской производительностью. Визитная карточка СумДУ – всемирно известная школа гермомеханики.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-43

Сергей Гудков, заместитель проректора по научной работе Сумского государственного университета (Украина):
В данном направлении мы можем предложить полный комплекс услуг: от проектирования отдельных деталей и целых машин до выпуска конечной продукции с подготовкой всего комплекта документов. Для Беларуси это тоже интересный вопрос. У нас есть белорусские партнеры, которые постоянно приезжают к нам на конференции.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-46

В университете развиваются десятки научных направлений: от разработки заменителей костной ткани для протезирования до наночернил, которыми на обычном бытовом принтере можно печатать гибкие платы для новейших гаджетов. Только в 2017 году на выполнении научных заказов университет заработал почти миллион долларов. В Гомель украинские учёные привезут около 60 инновационных разработок.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-49

Анатолий Чёрноус, проректор по научной работе Сумского государственного университета (Украина):
Да, нам интересен этот форум. Наш университет постоянно ищет потенциальных заказчиков для наших разработок. Нам бы хотелось выйти на белорусский рынок с целым рядом проектов. Кроме того, наши учёные сейчас вместе с белорусскими коллегами готовят совместные проекты на конкурс, объявленный нашим Министерством образования.

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?-52

В работе научно-образовательных секций I Форума регионов Беларуси и Украины примут участие более 100 представителей высшей школы из двух стран. Профильными министерствами планируется подписание целой программы о сотрудничестве в сфере образования. О чём ещё успеют договориться участники исторического Форума, станет известно совсем скоро.

# Нанотехнологии # общество # Анатолий Савченко # Дмитрий Калеми # Павел Погребной # Константин Макаренко # Сергей Гудков # Анатолий Чёрноус # Фотофакт

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