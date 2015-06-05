Минск: постоянные конфликты в коммунальной квартире заставили жильцов обратиться на СТВ за помощью

Эпоха коммунальных квартир в Минске, к счастью, уходит в прошлое. Сейчас в столице около 2,5 тысяч таких жилых помещений. Если сравнить с Москвой, то там порядка 30 тысяч. Лидирующую же позицию занимает Санкт-Петербург, где их насчитывается больше 100 тысяч.

Сегодня коммуналки не строят, однако любая квартира может превратиться в коммуналку в результате пресловутого квартирного вопроса. Как правило, разводов, разъездов, дележе наследств. О нежелании ужиться вместе рассказал обитатель двухкомнатной коммуналки по проспекту Пушкина, 32. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловать!» на СТВ.