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Минск: постоянные конфликты в коммунальной квартире заставили жильцов обратиться на СТВ за помощью

05 июня 2015 08:46
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Эпоха коммунальных квартир в Минске, к счастью, уходит в прошлое. Сейчас в столице около 2,5 тысяч таких жилых помещений. Если сравнить с Москвой, то там порядка 30 тысяч. Лидирующую же позицию занимает Санкт-Петербург, где их насчитывается больше 100 тысяч.

Сегодня коммуналки не строят, однако любая квартира может превратиться в коммуналку в результате пресловутого квартирного вопроса. Как правило, разводов, разъездов, дележе наследств. О нежелании ужиться вместе рассказал обитатель двухкомнатной коммуналки по проспекту Пушкина, 32. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловать!» на СТВ.

# общество # Соседи

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