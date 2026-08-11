Практически все учреждения образования Минска подготовлены к новому учебному году

Практически все учреждения образования столицы подготовлены к новому учебному году – акцент сделан на комфорте и безопасности учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гимназии № 30 имени Героя Советского Союза Бориса Окрестина обновили фасад, лестницы и входные группы, отремонтировали холлы, библиотеку, кабинеты, актовый зал и напольное покрытие на первом этаже. Учебные пространства оснастили мультимедийным оборудованием, новой мебелью и интерактивными зонами, установили современную систему контроля доступа.

Ольга Маринюк, директор гимназии № 30 имени Героя Советского Союза Б. С. Окрестина:

При подготовке к 2026/2027 учебному году проделана очень большая работа. Это, наверное, знаменательно, потому что в этом году мы отмечаем 60‑летие со дня присвоения нашей гимназии имени Героя Советского Союза Бориса Семеновича Окрестина. Поэтому все, что мы сейчас делали, тоже было приурочено к такому юбилею. Ребят мы встретим, конечно, в обновленной, яркой, современной гимназии.

В гимназии будут учиться 1030 ребят, в том числе 78 первоклассников.