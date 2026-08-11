МИД напомнил правила пересечения границы для белорусов с двойным гражданством

Граждане Беларуси с двойным гражданством обязаны пересекать границу республики только по отечественным документам. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно закону, если на момент рождения ребенка хотя бы один из родителей является белорусом, младенец автоматически получает гражданство нашей страны – независимо от того, где он появился на свет. При этом Минск не признает за своими гражданами принадлежность к паспортам других государств.

Светлана Борисенко, начальник управления по вопросам гражданства и выезда за границу главного консульского управления МИД Беларуси:

Это означает, что гражданин Беларуси, несмотря на наличие у него гражданства другого государства, должен въезжать в нашу страну и выезжать с ее территории по паспорту гражданина Республики Беларусь. Находящиеся за границей соотечественники, которые не имеют действительно белорусского паспорта, в том числе по причине истечения срока его действия, непригодности для использования или утраты, должны обратиться в удобное для них белорусское посольство или консульство за оформлением свидетельства на возвращение.

Дипломаты подчеркивают: свидетельство на возвращение – это временная мера. Чтобы уехать обратно за рубеж, гражданину придется оформить новый полноценный белорусский паспорт уже внутри страны.