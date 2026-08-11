Аграрии не сбавляют темп работ! Как проходит уборочная кампания в Витебской области?

Уборочная страда по стране не перестает сбавлять темпы. Аграрии прибавляют по намолоту по сравнению с 2025 годом: работа в полях идет от рассвета до заката, ведь на кону – продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере страны уборочная кампания набрала максимальные обороты. В Витебской области комбайны штурмуют гектар за гектаром. Хлеборобы демонстрируют высокую эффективность – средняя урожайность в регионе составляет более 31 центнера с гектара. В лидерах по темпам и объемам намолота – Оршанский район. Озимый ячмень в области уже полностью убран и отправлен в закрома. Последние гектары остались и у озимого рапса.

Инна Богданова, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Средняя урожайность по рапсу составляет 21 центнер с гектара. В прошлом году на текущую дату средняя урожайность составляла 17,8 центнеров с гектара. Кроме этого, еще ведется уборка соломы, теребление льна, а также проводятся другие полевые работы в области.

Сейчас аграрии Витебской области начали закладывать фундамент под урожай следующего года. Приступили к севу рапса. Только в Полоцком районе под масличную культуру выделено около 40 % площадей. В лидерах – хозяйство «Новые Горяны». Пока одни машины готовят почву под будущие всходы, другие завершают текущую жатву. В закрома сельхозпредприятия уже полностью легли ячмень и озимый рапс нынешнего года, а общий уборочный план выполнен более чем на 60 %. Валовой сбор зерна по сравнению с прошлым сезоном здесь рассчитывают увеличить на треть.