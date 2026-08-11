Хлеборобы Несвижчины подключатся к уборочной кампании в Крупском районе

В Беларуси уборочная кампания преодолела 70 % площадей, а общий намолот зерна с учетом рапса приближается к семи миллионам тонн – это выше показателей 2025 года. Важная задача сейчас – рационально использовать технику в регионах. Этим утром, 11 августа, колонна из 9 комбайнов отправилась из Несвижского района в Крупский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несвижские аграрии уже намолотили 180 тысяч тонн зерна с рапсом и к вечеру планируют завершить уборку на своих полях. Освободившуюся технику направляют на помощь коллегам. Движение колонны (ее путь – более 200 километров) контролируют экипажи ГАИ и расчеты МЧС. С учетом ограничений скорости прибудут на место к вечеру.

Виталий Гилейша, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат Снов»: В прошлом году мы таким же звеном большим двигались в Крупский район. Тоже помогали, убирали. И в этом году нас с такой же большой компанией собрали. Двигаемся в помощь. Будем рады им помочь. Где-то добить свои тонны, где-то показать более результаты. Будем рады помочь.

Андрей Ратомский, председатель Несвижского райисполкома:

Уборка этого года была особенная. В начале уборки приходилось ходить, выбирать поля. Поэтому на каждом поле остались небольшие участки. Они доуберутся и уборка в Несвижском районе будет завершена.

Уже 12 августа комбайнеры приступят к жатве в Крупском районе – работа продлится около 10 дней. После завершения уборки аграрии вернутся домой к началу областного фестиваля «Дожинки».