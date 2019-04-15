Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы

Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Бурая красавица по кличке Нюра с непростой судьбой уже познакомилась с местным медведем Тристаном. Правда, пока любители меда дружат только через решетку.
Четырехлетняя медведица пробудет на карантине еще месяц.
Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Нюра содержалась на частном подворье. Там были не очень хорошие условия для нее, поэтому ее конфисковали и передали в Пензенский зоопарк.
Наш зоопарк решил помочь коллегам и принять к себе Нюру.