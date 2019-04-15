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Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы

15 апреля 2019 20:27
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Новости Беларуси. Новый дом. В Минском зоопарке поселилась молодая медведица из российской Пензы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы-1

Бурая красавица по кличке Нюра с непростой судьбой уже познакомилась с местным медведем Тристаном. Правда, пока любители меда дружат только через решетку.

Четырехлетняя медведица пробудет на карантине еще месяц.

Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы-4

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Нюра содержалась на частном подворье. Там были не очень хорошие условия для нее, поэтому ее конфисковали и передали в Пензенский зоопарк.

Наш зоопарк решил помочь коллегам и принять к себе Нюру.

# Зоопарк # общество # Татьяна Ильясова-Кононова # Фотофакт

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