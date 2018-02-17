Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела на Золотой Горке. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Магдалена Радзивилл вернулась домой спустя столетие. Быть похороненной в Минске – воля самой известной меценатки начала прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Магдалена Радзивилл вернулась домой спустя столетие. Быть похороненной в Минске – воля самой известной меценатки начала прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако 73 года после кончины Магдалена Радзивилл покоилась в Швейцарии. Стараниями наследников легендарного рода, белорусской диаспоры за рубежом, представителей духовенства и наших дипломатов удалось провести эксгумацию и перевезти прах княгини на родину. С этого дня Магдалена Радзивилл покоится в центре белорусской столицы в костеле Святого Роха.
Матей Радзивилл, представитель рода Радзивилл:
Она понимала, что надо укрепить связь между древней спадчыной Великого княжества Литовского и культурой белорусов. А для культуры нужен язык. Мне кажется, для нее это было так важно – помогать развивать литературу на белорусском языке. Потому что без литературы нет языка.
Магдалена Радзивилл известна своей щедростью. Она финансово поддерживала образование и литературу в прошлом столетии. Благодаря ее помощи на свет появились в том числе первый прижизненный сборник Максима Богдановича «Венок», издания Максима Горецкого и Якуба Коласа.