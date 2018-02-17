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Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела на Золотой Горке. Репортаж СТВ

17 февраля 2018 10:44
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Новости Беларуси. Магдалена Радзивилл вернулась домой спустя столетие. Быть похороненной в Минске – воля самой известной меценатки начала прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела на Золотой Горке. Репортаж СТВ -1

  

Однако 73 года после кончины Магдалена Радзивилл покоилась в Швейцарии. Стараниями наследников легендарного рода, белорусской диаспоры за рубежом, представителей духовенства и наших дипломатов удалось провести эксгумацию и перевезти прах княгини на родину. С этого дня Магдалена Радзивилл покоится в центре белорусской столицы в костеле Святого Роха.  

Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела на Золотой Горке. Репортаж СТВ -4

  

Матей Радзивилл, представитель рода Радзивилл:  
Она понимала, что надо укрепить связь между древней спадчыной Великого княжества Литовского и культурой белорусов. А для культуры нужен язык. Мне кажется, для нее это было так важно – помогать развивать литературу на белорусском языке. Потому что без литературы нет языка.  

Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела на Золотой Горке. Репортаж СТВ -7

  

Магдалена Радзивилл известна своей щедростью. Она финансово поддерживала образование и литературу в прошлом столетии. Благодаря ее помощи на свет появились в том числе первый прижизненный сборник Максима Богдановича «Венок», издания Максима Горецкого и Якуба Коласа.    

# общество # Фотофакт # Храмы Минска # Матей Радзивилл # Мадлена Радзивилл

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