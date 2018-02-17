Прах Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории минского костела на Золотой Горке. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Магдалена Радзивилл вернулась домой спустя столетие. Быть похороненной в Минске – воля самой известной меценатки начала прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако 73 года после кончины Магдалена Радзивилл покоилась в Швейцарии. Стараниями наследников легендарного рода, белорусской диаспоры за рубежом, представителей духовенства и наших дипломатов удалось провести эксгумацию и перевезти прах княгини на родину. С этого дня Магдалена Радзивилл покоится в центре белорусской столицы в костеле Святого Роха.

Матей Радзивилл, представитель рода Радзивилл:

Она понимала, что надо укрепить связь между древней спадчыной Великого княжества Литовского и культурой белорусов. А для культуры нужен язык. Мне кажется, для нее это было так важно – помогать развивать литературу на белорусском языке. Потому что без литературы нет языка.