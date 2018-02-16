Чем кормить птиц зимой и почему из-за хлеба становится меньше птенцов?

«Птичку жалко» – знаменитые слова Шурика мы часто вспоминаем зимой. Ведь при низких температурах пернатым нужно потратить больше времени и сил на поиск еды. Холода птицы переживут, но от помощи человека в виде дополнительного корма не откажутся.



Семён Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Нежареные несолёные чёрные семечки. Это – самый популярный, самый общедоступный корм, который пользуется у птиц, как говорят, спросом. То есть, семечки – то самое основное, что мы можем дать в виде дополнительного корма. Очень подходит ещё для этого несолёное сало, которое можно вывесить на верёвочках или положить в кормушку.

Хотя, если оно не привязано, его быстро уносят – те же самые галки, например.



Подойдёт и простой арахис – нежареный и несолёный.

Привлекут пернатых и остатки яблок и груш.

Чем ближе кормушка к лесу, тем больше птиц вы увидите. А на трансляции из Беловежской пущи можно заметить хохлатую синицу, сойку или даже дятла, которые прилетают подкрепиться.

Правда, в городе такого разнообразия не встретишь.

Семён Левый:

Ч аще всего на кормушки прилетают, как правило, большие синицы. Это – один из видов многочисленного рода синиц в Беларуси. И в городе он встречается наиболее часто, и, конечно, кормушки посещает, в первую очередь, именно она – большая синица. Прилетает к нам лазоревка. В Минске есть ещё много сообщений о дубонос ах, зеленушках.

В Беларуси остаются зимовать и водоплавающие. Но подкармливать их тоже нужно с умом.

Семён Левый:

Водоплавающих стоит подкармливать только, когда очень низкая температура. Минус 15 и ниже. И, когда большинство водоёмов замерзает, становится очень мало открытой воды, вот в это время им становится сложнее добывать корм. Это могут быть зелёные части растений, и планктон, который они могут фильтровать, и им питаться.

Идеальной едой для водоплавающих будет пророщенное зерно или обыкновенные овсяные хлопья «Экстра». А вот привычным для нас белым и чёрным хлебом птиц лучше не кормить.



Семён Левый:

Есть данные об исследованиях, которые говорят, что такие вот хлебобулочные изделия нарушают работу пищеварения, обмена веществ. И даже, по некоторым данным, на следующий год, если птица получала в течение всей зимы этот корм, уменьшается число яиц в кладке.