Позвонили «Дональд Трамп» и «Илон Маск». Как мошенники обманывают белорусов, рассказали правоохранители

В современном мире виртуальные знакомства стали неотъемлемой частью жизни. Они представляют возможность найти свою любовь, даже не выходя из дома. Однако за привлекательными историями могут скрываться мошенники. О том, как распознать схемы обмана и защитить себя, поговорили с гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Константин Шевцов, начальник отделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД г. Минска. Ольга Бурлакова, ведущая:

Люди постоянно попадаются из-за романтических своих пристрастий, может быть, из-за одиночества на уловки… Частый ли это вид мошенничества сейчас?

Константин Шевцов, начальник отделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД г. Минска:

Это не самый распространенный вид мошенничества. Его можно разделить на две части. Это более длительное общение, когда знакомятся на сайтах знакомств, ведут длительную переписку. Есть быстрые виды мошенничества, когда знакомятся в Telegram для быстрой переписки, какого-то знакомства и общения. Контингент потерпевших разный. Если в первом случае это будут более взрослые люди – 45-60 лет, то во втором случае это в основном молодежь от 18 до 25. В основном это люди одинокие, у которых нет семьи, нет какой-то работы, которая их бы удерживала. Нет людей, которые готовы спрофилактировать и рассказать им, что все-таки такого не может быть. Юрий Царев, ведущий:

Случай с Киану Ривзом достаточно яркий. Кажется, что никак не связан с реальностью. Наверняка в вашей практике есть такие, расскажите.