Позвонили «Дональд Трамп» и «Илон Маск». Как мошенники обманывают белорусов, рассказали правоохранители

В современном мире виртуальные знакомства стали неотъемлемой частью жизни. Они представляют возможность найти свою любовь, даже не выходя из дома. Однако за привлекательными историями могут скрываться мошенники. О том, как распознать схемы обмана и защитить себя, поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Константин Шевцов, начальник отделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД г. Минска.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Люди постоянно попадаются из-за романтических своих пристрастий, может быть, из-за одиночества на уловки… Частый ли это вид мошенничества сейчас?
Константин Шевцов, начальник отделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД г. Минска:
Это не самый распространенный вид мошенничества. Его можно разделить на две части. Это более длительное общение, когда знакомятся на сайтах знакомств, ведут длительную переписку. Есть быстрые виды мошенничества, когда знакомятся в Telegram для быстрой переписки, какого-то знакомства и общения. Контингент потерпевших разный. Если в первом случае это будут более взрослые люди – 45-60 лет, то во втором случае это в основном молодежь от 18 до 25. В основном это люди одинокие, у которых нет семьи, нет какой-то работы, которая их бы удерживала. Нет людей, которые готовы спрофилактировать и рассказать им, что все-таки такого не может быть.
Юрий Царев, ведущий:
Случай с Киану Ривзом достаточно яркий. Кажется, что никак не связан с реальностью. Наверняка в вашей практике есть такие, расскажите.
Константин Шевцов:
Да, был такой случай. На прошлой неделе к нам обратилась женщина, которая была подписана на одного знаменитого корейского актера, который, выбрав ее из всех пользователей, подписанных на него в Telegram, написал ей. Они общались около двух месяцев, после чего он предложил ей отправить подарок. Уже отправив подарок, сообщил, что нужно, чтобы его получить, перейти по ссылке и получить эту подарочную карту. Но для того чтобы ее получить, ее нужно оплатить, якобы это налог.
Уже перейдя на сайт американской доменной зоны, она покупает несколько подарочных карт, после чего этот собеседник просит ее сообщить эти подарочные карты. Естественно, они эти денежные средства по сумме подарочной карты похищают и обналичивают. Таким образом, она несколько раз переводила эти денежные средства. Одна карта стоила около 500 рублей на наши.
Когда она уже начала сомневаться, ей позвонил ранее несудимый Дональд Трамп. Сообщил, что если она не продолжит покупать данные подарочные карты, то к ней приедут агенты ЦРУ, она будет задержана. Женщина после этого еще несколько карт приобрела. Дальше начала снова сомневаться.
Далее позвонил ранее несудимый Илон Маск. Причем сообщил, что также она под контролем, все ее социальные сети под контролем. Если она снова не переведет денежные средства, к ней приедут сотрудники.