Прямой эфир

Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси

04 августа 2025 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Отправляясь на пикник в лес, белорусам следует убедиться, что их действия не нарушат правила. Ограничения на посещение массивов действуют уже в 86 районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси-2

Желтым на интерактивной карте Минлесхоза обозначена вся Брестская и Гомельская области, за исключением Ельского района. В Гродненской лишь леса четырех районов доступны к посещению. В Витебском, Минском и Могилевском регионах пока довольно много «зеленых зон». Стоит отметить, что ограничения не означают запрет – ходить в лес можно, а вот въезжать на машине, разводить костры или устраивать массовые мероприятия – нет. Нарушителям может грозить штраф в размере до 500 рублей.

# природа Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники ГАИ со стрельбой остановили иномарку с 17-летним нарушителем
04 августа 2025 08:16

Сотрудники ГАИ со стрельбой остановили иномарку с 17-летним нарушителем

Необычная ночная литургия и семейный слёт собрали верующих в Троицком соборе Слонима
04 августа 2025 07:47

Необычная ночная литургия и семейный слёт собрали верующих в Троицком соборе Слонима

Август в Беларуси объявлен месяцем событийного туризма
04 августа 2025 07:40

Август в Беларуси объявлен месяцем событийного туризма