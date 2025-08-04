Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси

Отправляясь на пикник в лес, белорусам следует убедиться, что их действия не нарушат правила. Ограничения на посещение массивов действуют уже в 86 районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желтым на интерактивной карте Минлесхоза обозначена вся Брестская и Гомельская области, за исключением Ельского района. В Гродненской лишь леса четырех районов доступны к посещению. В Витебском, Минском и Могилевском регионах пока довольно много «зеленых зон». Стоит отметить, что ограничения не означают запрет – ходить в лес можно, а вот въезжать на машине, разводить костры или устраивать массовые мероприятия – нет. Нарушителям может грозить штраф в размере до 500 рублей.