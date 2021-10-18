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«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных

18 октября 2021 20:35
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Новости Беларуси. У врачей общей практики Щучинской центральной районной больницы появились две легковые машины с возможностью перевозки лежачих больных. Модернизировали автомобиль на минском заводе. И щучинские медики стали первыми в области обладателями нового и полезного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробности – в материале Галины Буро.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-1

У Ирины Проскуровой температура тела – 39°C. Коронавирус переносила на дому, но состояние ухудшилось. Срочно нужен снимок легких и, если понадобиться, госпитализация. Ждать скорую не стали – теперь есть возможность и на автомобиле врача доставить женщину в больницу.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-4

Ирина Проскурова, жительница Щучина:
Конечно, удобно. Если человек уже сам идти не может, то да.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-7

Щучинская районная больница – первая в области, где у врачей общей практики появились легковые автомобили с возможностью транспортировки лежачих больных. Начинку машин российского автопрома модернизировали на минском заводе.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-10

Галина Буро, корреспондент:
Сейчас я по-быстрому схематично покажу, как здесь все это работает. Задние сидушки складываются и убираются туда. Там они закрепляются ремнями. Дальше раскладывается сама каталка на человеческий рост. В принципе, здесь места как раз хватает. И все это крепиться на специальные крепления, которые предусмотрены заводом.  

Один автомобиль останется в Щучине, второй отправят в сельскую амбулаторию. Доставить в больницу пациента с подозрением на перелом, проблемами с сердцем или другими недугами, где промедление опасно. Подход актуален и в период коронавируса.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-13

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Я к вам снова.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-16

В составе ковидной бригады молодой врач общей практики Эдуард Никольский контролирует больных на дому. Сегодня в списке – 35 адресов. Говорит, в среднем за день госпитализирует от двух до четырех человек. Бывают ситуации, где ценна каждая минута. Для этого и пригодится новый автомобиль медпомощи.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-19

Эдуард Никольский, врач ковидной бригады Щучинской центральной районной больницы:
Это позволяет не упускать степень тяжести самих пациентов и сокращает время их нахождения в будущем в нашей больнице.  

В больнице говорят, такой легковой автомобиль врача общей практики – это не только общемировая практика, но и следование времени.  

«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных-22

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы:
Ранее учреждения здравоохранения использовали для своих нужд автомобили «Нива» трехдверные, с учетом того, что были вопросы по проходимости, дорожному покрытию, а также с учетом расчистки в зимний период. В настоящий момент данная необходимость отпала, и гораздо удобнее и эффективнее использовать пятидверный универсал для доставки каких-либо грузов для амбулатории, а также (при необходимости) и перевозки пациентов.  

Медики прогнозируют приближение Щучинской больницы к пику заболеваемости коронавирусом и постепенный выход на плато. Эту волну называют стремительной с большим количеством тяжелых пациентов, особенно среди молодых. Уверены, новые автомобили станут хорошими помощниками врачам, но все же надеются, что число вакцинированных людей будет расти, а, соответственно, количество экстренных госпитализаций снижаться.  

# Медицина # общество # Ирина Проскурова # Эдуард Никольский # Иван Загоровский # Фотофакт

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