«Позволяет не упускать степень тяжести пациентов». В Щучине медики сами госпитализируют лежачих больных

Новости Беларуси. У врачей общей практики Щучинской центральной районной больницы появились две легковые машины с возможностью перевозки лежачих больных. Модернизировали автомобиль на минском заводе. И щучинские медики стали первыми в области обладателями нового и полезного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности – в материале Галины Буро.

У Ирины Проскуровой температура тела – 39°C. Коронавирус переносила на дому, но состояние ухудшилось. Срочно нужен снимок легких и, если понадобиться, госпитализация. Ждать скорую не стали – теперь есть возможность и на автомобиле врача доставить женщину в больницу.

Ирина Проскурова, жительница Щучина:

Конечно, удобно. Если человек уже сам идти не может, то да.

Щучинская районная больница – первая в области, где у врачей общей практики появились легковые автомобили с возможностью транспортировки лежачих больных. Начинку машин российского автопрома модернизировали на минском заводе.

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас я по-быстрому схематично покажу, как здесь все это работает. Задние сидушки складываются и убираются туда. Там они закрепляются ремнями. Дальше раскладывается сама каталка на человеческий рост. В принципе, здесь места как раз хватает. И все это крепиться на специальные крепления, которые предусмотрены заводом. Один автомобиль останется в Щучине, второй отправят в сельскую амбулаторию. Доставить в больницу пациента с подозрением на перелом, проблемами с сердцем или другими недугами, где промедление опасно. Подход актуален и в период коронавируса.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я к вам снова.

В составе ковидной бригады молодой врач общей практики Эдуард Никольский контролирует больных на дому. Сегодня в списке – 35 адресов. Говорит, в среднем за день госпитализирует от двух до четырех человек. Бывают ситуации, где ценна каждая минута. Для этого и пригодится новый автомобиль медпомощи.

Эдуард Никольский, врач ковидной бригады Щучинской центральной районной больницы:

Это позволяет не упускать степень тяжести самих пациентов и сокращает время их нахождения в будущем в нашей больнице. В больнице говорят, такой легковой автомобиль врача общей практики – это не только общемировая практика, но и следование времени.