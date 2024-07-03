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«Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске

03 июля 2024 09:18
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Международный проект «Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске. В путешествие его участники отправились из Бреста по местам боевой славы Беларуси и России еще 21 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске-1

Школьников из этих стран, а также из Армении, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана этим утром встречал Минск. Участниками акции стали 200 ребят, которые прошли предварительный отбор. Это отличники учебы, победители олимпиад, кадеты, волонтеры. В их характере бережное отношение к наследию предков.

«Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске-4

Наталья Голубева, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Для меня этот праздник важен лично, ведь мой прадедушка Голубев Иван Федосович воевал на фронте и работал там шофером. В боях в Бессарабии и Венгрии был особенно отважным, быстро мог отремонтировать машину, также выполнял специальные задания и дважды доставлял документы на Украинский фронт. За это был награжден медалью «За отвагу»

«Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске-7

Адина Ибраева, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Все города были интересны и увлекательны, но больше всего мне запомнился Брест. Там была реконструкция, она мне больше всех запомнилось, это было очень интересно и очень жестоко. Я не могла остановиться, у меня все слезы вытекли. Это было очень трогательно.

«Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске-10

После парада, а участники акции были в числе его зрителей, ребята направились в музей истории Великой Отечественной войны. Далее их ждут на «Линии Сталина», а завтра – в Хатыни.

# День Независимости # общество

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