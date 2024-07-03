Международный проект «Поезд Памяти» 3 июля сделал остановку в Минске. В путешествие его участники отправились из Бреста по местам боевой славы Беларуси и России еще 21 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьников из этих стран, а также из Армении, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана этим утром встречал Минск. Участниками акции стали 200 ребят, которые прошли предварительный отбор. Это отличники учебы, победители олимпиад, кадеты, волонтеры. В их характере бережное отношение к наследию предков.

Наталья Голубева, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Для меня этот праздник важен лично, ведь мой прадедушка Голубев Иван Федосович воевал на фронте и работал там шофером. В боях в Бессарабии и Венгрии был особенно отважным, быстро мог отремонтировать машину, также выполнял специальные задания и дважды доставлял документы на Украинский фронт. За это был награжден медалью «За отвагу»

Адина Ибраева, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):

Все города были интересны и увлекательны, но больше всего мне запомнился Брест. Там была реконструкция, она мне больше всех запомнилось, это было очень интересно и очень жестоко. Я не могла остановиться, у меня все слезы вытекли. Это было очень трогательно.