Не только робототехника и 3D-моделирование. Какие проекты создают учащиеся Национального детского технопарка?

Робототехника, 3D-моделирование, авиакосмические технологии. В Национальном детском технопарке не только в теории, но и на практике юные разработчики и конструкторы постигают азы науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двери для талантов учреждение открыло 3 года назад. Инициатором создания уникального проекта (молодежного научного центра) стал глава государства. Дать возможность детям со всей страны раскрыть свои таланты, раз уже прикипели душой к любимому делу.

Ксения Беликова, учащаяся Национального детского технопарка:

Мне всегда нравилась робототехника, впервые я занималась ей на кружках в школе, поэтому выбрала это направление. Ксения приехала из Вороново. Девушка учится в 9 классе и выбрала для себя направление робототехника. Есть и амбициозные планы на будущее. Мечтает связать свою жизнь с инженерией и поступить в один из ведущих вузов страны. Новшество вступительной кампании 2024 года – возможность лучшим выпускникам учреждения поступить в вуз без экзаменов. В студенчество «технодети» вступают уже со своими конструкторскими идеями.

Ксения Беликова:

В своем проекте я создаю робота-манипулятора, который будет помогать на складах сортировать и собирать заказы. В последствии я начала участвовать в конкурсах и олимпиадах. Безусловно, технопарк дает возможности для детей нашего возраста. Кроме школьной программы, воспитанники изучают разные направления. Виртуальная и дополненная реальность, инженерная экология, информационная безопасность и даже энергетика будущего. Список образовательных предметов впечатляет. Кто-то может подумать, что сюда попадают избранные. Скорее – трудолюбивые и талантливые со всех уголков страны. Нужно пройти отбор, предложить исследовательский проект, пройти тестирование. Конкурс серьезный – до 5 человек на место.

Алла Вронко, заведующая отделом организации отбора одаренных учащихся и формирования образовательных смен Национального детского технопарка:

Все ребята, которые проходят обучение в Национальном детском технопарке, это наши одаренные учащиеся, это ребята высокомотивированные, которые приблизительно представляют, куда они хотят двигаться. У нас создана мощная материально-техническая база, занятия с учащимися ведут ведущие преподаватели, профессоры вузов Республики Беларусь. Безусловно, это очень успешный проект.