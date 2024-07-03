Своя энергетическая безопасность. Рассказываем, как работа БелАЭС повлияла на жизнь страны

Глядя на макет Белорусской атомной станции, который украшает холл учебно-тренировочного центра, Александр Дурко до сих пор не верит, что мечта работать здесь сбылась, ведь попасть на такой объект могут только лучшие. Молодой человек программист по образованию, окончил БНТУ, теперь его задача – обеспечивать кибербезопасность станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Дурко, специалист центра кибербезопасности Белорусской атомной электростанции:

Когда появлялись еще первые слухи о том, что станция начинает строится, и в моем понимании, что я могу здесь оказаться работать, конечно, не было. Сначала эффект – вау! От того, что действительно я на таком объекте. Станция – перспективное место, которое действительно будет развиваться, атомная энергетика перспективна для Беларуси.

Подбор персонала на БелАЭС – особое направление работы. Во время обучения учитываются не только профессиональные навыки, но и психологические особенности человека – все же на станции у работника нет права на ошибку. Обучение специалистов начали вести еще до строительства АЭС. В 2008 году была утверждена государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики, построен учебно-тренировочный комплекс. К 2020, к моменту пуска первого энергоблока, штат был полностью укомплектован.





Александр Ерин, заместитель главного инженера по подготовке персонала – начальник учебно-тренировочного центра Белорусской атомной электростанции:

Лицензионный персонал, который является персоналом, влияющим на ядерную радиационную безопасность, проходит очень серьезное обучение, проходит стажировку в Российской Федерации, проходит практическую подготовку на полномасштабном тренажере. И, как правило, в этих процессах участвует также наша лаборатория психофизиологического обеспечения с психологами, с физиологами.





Безопасность в приоритете, потому на станции учитываются все требования МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции. Наша АЭС-2006 с водо-водяным реактором поколения 3+. Это означает повышенный уровень безопасности. Станция возведена в соответствии с самыми высокими требованиями: мировые технологии, научные исследования, сотрудничество с «Росатомом» как с передовой компанией в мире по строительству атомных электростанций.

Беларусь не только вступила в мировой клуб ядерных держав, но и стала примером для многих: наш опыт перенимают другие государства: Турция, Венгрия, Китай. А главное – сегодня страна не зависит от флюгера геополитики и цен на энергоресурсы. Благодаря инициативе Президента у нас обеспечена своя энергетическая безопасность. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии и вошла в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе страны.