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Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников

07 декабря 2023 17:49
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Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников-1

Мой девиз по жизни: кто, если не я? Когда, если не сейчас? А потом, немножко переосмысливая это, я добавляю, что добро начинается с меня. Как ты относишься к людям, все возвращается сполна, даже вдвойне.

Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников-4

Ольга Рубанова, председатель брестского городского женского клуба «Надежда»:
Уже 55 лет я занимаюсь общественной работой. Сейчас модно говорить, что это волонтерство. А мы говорили, что это общественная работа, которую мы делаем по зову души и сердца. Уже 20 лет я возглавляю городской женский клуб «Надежда». С 2015 года работаю серебряным волонтером – инструктором по скандинавской ходьбе. И мое любимое занятие – это танцы.

Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников-7

Как только я вышла на работу, поняла, что все нужно делать, за что берешься, с любовью. И все на личном примере. Как я могу что-то спросить с кого-то или что-то поручить, если я сама это не умею? Поэтому я всегда старалась личным примером показать. А когда начинаешь что-то делать сам, все это делают и другие люди.

Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников-10

Ольга Рубанова:
Белорусская суперженщина супер почему? Потому что вокруг нее супердети, супервнуки, супердрузья. А с такими друзьями и детьми, внуками рождаются суперидеи. Все, что ты делаешь повседневно, оказывается супер. Это, наверное, тоже своеобразный знак качества.

Подробности в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Рубанова # Фотофакт

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