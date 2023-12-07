Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мой девиз по жизни: кто, если не я? Когда, если не сейчас? А потом, немножко переосмысливая это, я добавляю, что добро начинается с меня. Как ты относишься к людям, все возвращается сполна, даже вдвойне.

Ольга Рубанова, председатель брестского городского женского клуба «Надежда»:

Уже 55 лет я занимаюсь общественной работой. Сейчас модно говорить, что это волонтерство. А мы говорили, что это общественная работа, которую мы делаем по зову души и сердца. Уже 20 лет я возглавляю городской женский клуб «Надежда». С 2015 года работаю серебряным волонтером – инструктором по скандинавской ходьбе. И мое любимое занятие – это танцы.

Как только я вышла на работу, поняла, что все нужно делать, за что берешься, с любовью. И все на личном примере. Как я могу что-то спросить с кого-то или что-то поручить, если я сама это не умею? Поэтому я всегда старалась личным примером показать. А когда начинаешь что-то делать сам, все это делают и другие люди.