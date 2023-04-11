«Если кто-то забыл, идите в Беларуси посмотрите». 11 апреля вспоминают жертв фашистских концлагерей

Новости Беларуси. Нюрнбергский процесс – главный суд XX века. О нем известно много фактов и написано много статей. Тогда, в 1945-м, перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги 403 заседаний всем известны. Но можно ли считать Нюрнбергский процесс фактической точкой в истории Второй мировой? Ведь с каждым днем мы все больше узнаем о зверствах фашистов. «Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили зараженным хлебом. Воспоминания узницы.

Мирное небо. Светлое и солнечное. Тишина. Мемориальный комплекс «Врата памяти». Пришедших буквально пробирает дрожь по телу. В это сложно поверить в наши дни. Но именно здесь в годы Великой Отечественной войны фашисты создали самый крупный концлагерь, существовавший на территории Советского Союза. Тростенец – четвертый в Европе по количеству убитых и свидетельство кровавых преступлений гитлеровцев. Сергей Масляк в Тростенце: заставляет содрогнуться, что одномоментно могли уничтожить фактически население района.

Stalag-352 в Масюковщине. Здесь в Великую Отечественную войну нацисты расстреляли и замучили более 80 тысяч военнопленных. Люди содержались в нечеловеческих условиях, умирая от голода и холода. Благоустройство захоронений началось во второй половине 1944-го. А официальное открытие мемориала состоялось спустя 20 лет – 3 июля 1964 года. Тогда же был зажжен и вечный огонь. Огонь памяти. Сегодня сюда приходят сотни белорусов.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

1946 год, Нюрнбергский процесс. Все ожидали, что нацизму скажем нет, нацизм больше не будет существовать. Тем не менее мы видим, насколько он проявляется в западных странах. Как важно подрастающему поколению говорить об этом, рассказывать о том, сколько погибло мирных жителей, сколько погибло детей.

В мемориале сохранили сотни надписей военнопленных. Это имена, адреса... Родственники до сих пор ищут. Уже сегодня известно, что жертв фашистских зверств гораздо больше. Страшные подробности тех жутких событий открываются в рамках расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела. Установлено, что на территории Беларуси действовало не менее 580 лагерей смерти, из них более 90 ранее неизвестных. И эти цифры неокончательные.

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня в практике идеологии отдельных европейских стран стали допустимы факельные шествия с использованием нацистской символики, ориентированные на превосходство народа, этноса, обучения в школах и так далее. Если кто-то забыл, идите в Беларуси посмотрите.