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«Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили заражённым хлебом. Воспоминания узницы

11 апреля 2023 19:37
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Новости Беларуси. Нюрнбергский процесс – главный суд XX века. О нем известно много фактов и написано много статей. Тогда, в 1945-м, перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги 403 заседаний всем известны. Но можно ли считать Нюрнбергский процесс фактической точкой в истории Второй мировой? Ведь с каждым днем мы все больше узнаем о зверствах фашистов.

«Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили заражённым хлебом. Воспоминания узницы-1

Бухенвальд, Освенцим, Тростенец – самые страшные концлагеря Второй мировой. Всего эсэсовцы создали около 14-ти тысяч «‎фабрик смерти», где мучили, ставили опыты и жестоко убивали людей. Сегодня, 11 апреля, во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И самое малое, что мы можем сделать сейчас – это не дать забыть страницы прошлого.

О памяти из первых уст – материал наших корреспондентов.

«Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили заражённым хлебом. Воспоминания узницы-4

Старшему – 7 лет, 5 лет, 3 и 8 лет. И только они говорят: мамку убили, мамку убили.

«Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили заражённым хлебом. Воспоминания узницы-7

Лидия Ракутова родом из Озаричей. И сегодня со щемящий болью в сердце вспоминает: когда немецко-фашистские захватчики отступали, деревню превратили в пепел. Ей было всего 13 лет, когда их с семьей нацистские звери загнали в концлагерь. На ее глазах фашисты расстреливали и сжигали детей, женщин, стариков. Она и рада была бы забыть весь ужас лагеря смерти, но жуткие картины всплывают в памяти вновь и вновь. Свое спасение считает чудом, ведь каратели делали все, чтобы узники не выжили.

«Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили заражённым хлебом. Воспоминания узницы-10

Лидия Ракутова, бывшая малолетняя узница концлагеря «Озаричи»:
Хлеб привозили кирпичики. Ой, казалось, такой вкусный! Я даже сама словила одну булку, булочку, а сестра две. Этот хлеб был заражен для того, чтобы заразить. Там были тиф, малярия, дизентерия.

«Если кто-то забыл, идите в Беларуси посмотрите». 11 апреля вспоминают жертв фашистских концлагерей.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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