«Тиф, малярия, дизентерия». Людей в Озаричах кормили заражённым хлебом. Воспоминания узницы

Новости Беларуси. Нюрнбергский процесс – главный суд XX века. О нем известно много фактов и написано много статей. Тогда, в 1945-м, перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги 403 заседаний всем известны. Но можно ли считать Нюрнбергский процесс фактической точкой в истории Второй мировой? Ведь с каждым днем мы все больше узнаем о зверствах фашистов.

Бухенвальд, Освенцим, Тростенец – самые страшные концлагеря Второй мировой. Всего эсэсовцы создали около 14-ти тысяч «‎фабрик смерти», где мучили, ставили опыты и жестоко убивали людей. Сегодня, 11 апреля, во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И самое малое, что мы можем сделать сейчас – это не дать забыть страницы прошлого. О памяти из первых уст – материал наших корреспондентов.

Старшему – 7 лет, 5 лет, 3 и 8 лет. И только они говорят: мамку убили, мамку убили.

Лидия Ракутова родом из Озаричей. И сегодня со щемящий болью в сердце вспоминает: когда немецко-фашистские захватчики отступали, деревню превратили в пепел. Ей было всего 13 лет, когда их с семьей нацистские звери загнали в концлагерь. На ее глазах фашисты расстреливали и сжигали детей, женщин, стариков. Она и рада была бы забыть весь ужас лагеря смерти, но жуткие картины всплывают в памяти вновь и вновь. Свое спасение считает чудом, ведь каратели делали все, чтобы узники не выжили.