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Пожары в Техасе бушуют уже неделю. Жителям ближайший округов рекомендуют готовиться к эвакуации

20 мая 2022 09:18
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Новости США. В Техасе бушуют пожары. Огонь уже уничтожил около 80 домов и более 20 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Техасе бушуют уже неделю. Жителям ближайший округов рекомендуют готовиться к эвакуации-1

Пожарные пока безуспешно пытаются справится с пламенем, которое бушует уже неделю. Бороться со стихией им не дает сильный ветер и теплая погода. Национальная метеослужба предупредила, что пожары могут распространиться и на другие округа. Их жителям рекомендовали быть готовыми к эвакуации.

# Пожар # общество # Фотофакт

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