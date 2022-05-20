Пожары в Техасе бушуют уже неделю. Жителям ближайший округов рекомендуют готовиться к эвакуации

Новости США. В Техасе бушуют пожары. Огонь уже уничтожил около 80 домов и более 20 тысяч гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные пока безуспешно пытаются справится с пламенем, которое бушует уже неделю. Бороться со стихией им не дает сильный ветер и теплая погода. Национальная метеослужба предупредила, что пожары могут распространиться и на другие округа. Их жителям рекомендовали быть готовыми к эвакуации.