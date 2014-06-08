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Пожарный сфальсифицировал ЧП, чтобы сделать предложение девушке

08 июня 2014 14:23
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Новости США. 31-летний Джесси Гонсалес сделал необычное предложение руки и сердца своей девушке Ольге. Джесси работает в пожарной службе, Ольга – в полиции.

Молодой человек решил застать врасплох свою избранницу прямо на рабочем месте.

С помощью своих коллег и коллег Ольги он сфальсифицировал пожар в том районе, где работает девушка.

Когда Ольга прибыла на место так называемого происшествия, Джесси вышел из дома, встал на колено и попросил ее стать матерью своих детей. Девушка не могла сдержать слез и ответила, конечно же, «да».

Какая она, современная свадьба?

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# общество # Свадьба

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