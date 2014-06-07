Белорусские авиаторы облетят всю страну в честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. По всей Беларуси за 10 часов! В честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков авиаторы решили облететь всю страну. В необычной акции приняли участие Белорусская федерация авиационного спорта и Первый белорусский профессиональный вертолетный клуб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облететь всю страну в честь освобождения Беларуси — идея, скажем так, из благородных. Важность событию придает и приближающийся День Независимости.

Лев Самсонович летчиком никогда не был. Тем не менее, пусть и косвенно, душой и сердцем был связан с авиацией. Первые годы войны ветеран служил в противовоздушных войсках начальником прожекторной станции.

Лев Анцелиович, ветеран Великой Отечественной войны:

Особенно запомнился эпизод в Саратове, когда девушка-летчица подбила немецкий самолет в лучах прожектора ночью.

С авиацией во время войны связал свою жизнь и Лев Семенович. Ветеран служил в рядах 1-ой воздушной армии. В Тельзитском полку связи. Признается, в авиации без радиосвязистов — никак.

Лев Шейнкман, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда я начинал службу в радиотелефонной мастерской, к нам привозили из окоп разбитые телефонные аппараты, которые были в таких деревянных больших коробках или американские в кожаных футлярах, надо было из двух-трех разбитых телефонов сделать один. И опять его отправляли на фронт.

Сегодня на встречу с ветеранами пришли и самые юные авиалюбители. Здесь преемственность поколений, что говорится, на лицо.

Анастасия Иванова:

Ветераны - это те люди, которые освобождали, делали так, чтобы мы жили под мирным небом.

Антон Кириллов:

Во время войны они защищали нашу родину, чтобы никто не напал на нее.

В путь авиаторы отправятся с аэродрома Боровая. Инициатором победного марафона стал крупный белорусский бизнесмен, председатель Первого профессионального вертолетного клуба Александр Центер. Говорит, идея подобного марафона возникла давно. Но приурочить полет решили к памятной дате.

Александр Центер, председатель Первого белорусского профессионального вертолетного клуба:

70 лет - это 70 лет. Это 7 и 0. Это бывает не так часто. Это во-первых. Во-вторых, тем ветеранам, которые на этом празднике были, нужно торопиться делать какие-то подарки, пока они могут их оценить.

Вероника Кондратюк, СТВ:

В небо над Минском поднимутся профессиональные авиаторы. Уже в пути к ним присоединятся летчики-любители. Брест-Туров-Гомель-Витебск - география полета обширна. Всего белорусские авиаторы облетят 10 городов и проделают путь почти в 2 тысячи километров.