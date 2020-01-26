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Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»

26 января 2020 09:14
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О работе спасателей рассказали в программе «Специальный репортаж». Роман уже 20 лет работает в МЧС.

«Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый этаж». Спасатель о своей работе

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
В конце 90-ых годов было несоизмеримо больше количество выездов, пожаров, ЧС, чем сейчас. Сейчас, всё-таки, профилактическая работа инспекторов возымела своё действие, и в разы, просто реально в разы сократилось количество чрезвычайных ситуаций. Тогда же было всё не так, тогда была старая техника, были старые брезентовые боёвки, были советские каски…

Яна Шипко, СТВ:
Но что Вас тогда в такие тяжёлые времена держало на этой работе?

Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»-1

Роман Комаров:
Потрясающая динамика работы. Гражданская работа ни в какое сравнение по специфике и остроте не идёт с работой пожарного. Я понял, что стал адреналиновым маньяком.

Потому что не зная ничего о пожарной службе, вы приходите с гражданки и окунаетесь в этот драйв, в эту службу, в эту совершенно неповторимую атмосферу, испытывая на себе эти все тяжёлые ситуации. Супруга, конечно, безумно нервничала сначала, переживала, по глупости своей я ей сначала рассказывал, что мы делаем, но со временем я понял, что не надо нести груз такой ответственности и переживаний в свою семью.
 

# МЧС Беларуси # общество # Роман Комаров

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