Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»

О работе спасателей рассказали в программе «Специальный репортаж». Роман уже 20 лет работает в МЧС.

«Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый этаж». Спасатель о своей работе

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:

В конце 90-ых годов было несоизмеримо больше количество выездов, пожаров, ЧС, чем сейчас. Сейчас, всё-таки, профилактическая работа инспекторов возымела своё действие, и в разы, просто реально в разы сократилось количество чрезвычайных ситуаций. Тогда же было всё не так, тогда была старая техника, были старые брезентовые боёвки, были советские каски…



Яна Шипко, СТВ:

Но что Вас тогда в такие тяжёлые времена держало на этой работе?