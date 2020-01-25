Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Новости Беларуси. Как вычислить и обезвредить врага с помощью полученных навыков, интуиции и современной техники? Ответы на эти вопросы 25 января получили более 500 молодых белорусов, желающих связать свою судьбу с военной службой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факультет внутренних войск Военной академии Беларуси сегодня распахнул свои двери будущим курсантам. Солдаты, кадеты и школьники из разных уголков нашей страны смогли не только ознакомиться с офицерским бытом, но и задать свои вопросы. А вместе с ними и наш корреспондент Оксана Семашко.

Евгений учится в девятом классе. Будущего военного в нем разглядели педагоги и пригласили на экскурсию на день открытых дверей на факультет внутренних войск Военной академии Беларуси. Встреча с курсантами и знакомство с боевой техникой его еще больше вдохновили на подачу документов в будущем именно сюда.

Евгений Новиков, учащийся средней школы № 168 Минска:

Мы пришли, начали рассказывать о поступлении. Меня это заинтересовало. И я в будущем хочу отслужить в спецназе. «Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси А вот Максим о военной жизни знает не понаслышке: солдат-срочник сейчас проходит службу. Но уже этой весной после дембеля будет готовиться к поступлению.

Максим Чижёнок, военнослужащий в/ч 6713 Могилева:

Сам решился поступать и вот изъявил желание поехать сюда. И очень рад, что дали такую возможность.

С каждым годом число желающих учиться в Военной академии растет. Особой популярностью пользуется специальность «Управление подразделениями внутренних войск» с присвоением квалификации «юрист» на факультете внутренних войск. Сегодня его посетили больше чем полтысячи молодых людей со всей Беларуси.

Как максимально точно составить фоторобот преступника и пресечь незаконные действия злоумышленника? Обо всем этом ребятам рассказали не только педагоги, но и сами курсанты. Проводить занятия максимально современно и динамично здесь помогают новейшие технологии.

Все полученные навыки сразу закрепляют. На плацу – показательные выступления спецназа и кинологов.

Мне больше всего понравилось выступление собак и как стреляли. И мне захотелось стать девушкой-военной.

Оксана Семашко, корреспондент:

Чаще всего такие показательные выступления демонстрируются в реальных жизненных ситуациях. Но кроме повышения боевого мастерства здесь усиливают и техническую оснащенность. Сейчас мы видим бронеавтомобиль «Лис». Расскажите, какими возможностями он располагает?

Валерий Васюк, заместитель командира роты обеспечения спецопераций по технической части в/ч 3214 Минска:

Есть система автоматической подкачки колес. Не выходя из автомобиля, водитель нажимает специальную кнопку, колеса спускаются, проезжают труднопроходимую местность и сами подкачиваются. Таких многотонников, скоростных и маневренных, еще несколько: Volat, БТР-80. Посидеть за рулем этих машин – мечта многих мальчишек. И сегодня военнослужащие ее исполнили.