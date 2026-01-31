В Беларусь вернулись мотогонки на льду! Как прошёл эффектный заезд в окрестностях Минска?

После долгого перерыва в Беларусь вернулся один из самых экстремальных и зрелищных видов спорта. 31 января под Минском прошли соревнования по мотогонкам на льду – при этом в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли около 70 спортсменов, включая детей от шести лет и мастеров спорта. Как прошло историческое возвращение ледового спидвея и в чем секрет успешной гонки по скользкой дорожке? Репортаж Дианы Головач.

Стадион «Заря» в Минском районе сегодня стал центром притяжения для любителей скорости. Здесь впервые за долгие годы прошли мотогонки на льду. Эти зрелищные соревнования долгое время не проводились из-за неподходящих погодных условий: мягкие зимы с частыми оттепелями не позволяли создать и поддерживать необходимое качество льда. Сегодня на старт вышли около 70 спортсменов из Беларуси и России. Ключевое отличие нового формата в его доступности.

Сергей Лапицкий, директор Республиканского спортивно-технического комплекса ДОСААФ:

Общими усилиями всего коллектива, всех сподвижников мотоциклетных видов спорта у нас получилось подготовить трековую дорожку, пригласить участников из Республики Беларусь и Российской Федерации. У нас соревнуются сегодня разного уровня гонщики от мала до велика. Самые маленькие – 6 лет, самые большие участвуют на больших мотоциклах 450 кубических сантиметров. По сути, даже взрослые состоявшиеся люди, мастера спорта.