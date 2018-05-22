Первый в Беларуси музей криминалистики открылся в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно открылась необычная комната истории: в небольшом здании рядом с межрайонным отделом судебных экспертиз отныне можно увидеть настоящие орудия преступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А также оборудование, с помощью которого эти преступления раскрывают правоохранители. Словом все то, с чем сталкиваются эксперты-криминалисты каждый день.