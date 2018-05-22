Прямой эфир

Первый в Беларуси музей криминалистики открылся в Молодечно

22 мая 2018 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечно открылась необычная комната истории: в небольшом здании рядом с межрайонным отделом судебных экспертиз отныне можно увидеть настоящие орудия преступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый в Беларуси музей криминалистики открылся в Молодечно-1

А также оборудование, с помощью которого эти преступления раскрывают правоохранители. Словом все то, с чем сталкиваются эксперты-криминалисты каждый день.

Первый в Беларуси музей криминалистики открылся в Молодечно-4

Тайн следствия коснулась Кира Карлович. Подробности в видеоматериале.

# Музей # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда сам находишься, то своими глазами видишь»: Игорь Евсеев провёл приём граждан в Старых Дорогах
22 мая 2018 15:24

«Когда сам находишься, то своими глазами видишь»: Игорь Евсеев провёл приём граждан в Старых Дорогах

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны
22 мая 2018 15:03

«Такой знаменательный день». В Минске выбрали лучших работников страны

Новые руководители Академии управления, БГУИР и БрГТУ. Кадровый вторник у Президента
22 мая 2018 14:41

Новые руководители Академии управления, БГУИР и БрГТУ. Кадровый вторник у Президента