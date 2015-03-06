Поздравления с 8 Марта от известных белорусских мужчин

Новости Беларуси. Цветы — это, конечно, неотъемлемый атрибут праздника, но достаточно банальный. Своим опытом, как удивить любимых женщин, поделятся знаменитые мужчины Беларуси. Какое блюдо 8 Марта приготовит для жены и дочки Александр Солодуха? И какие сюрпризы для прекрасных дам готовят секретарь Центризбиркома, солист Большого и ведущие СТВ — ответы в следующем репортаже.

Сегодня эта песня будет звучать во многих концертных залах. Канун 8 Марта — напряженное время для Александра Солодухи. Но и самое приятное. Дома жена и дочка, а среди его фанатов в основном представительницы прекрасной половины человечества.

Александр Солодуха, певец:

С наступающим международным женским днем 8 Марта. Счастья, удачи, любви, милые и очаровательные женщины.

Для многодетного папы каждое 8 Марта – это момент истины. Для троих дочек и любимой жены в этот день Саша всегда готовит что-нибудь особенное, но самым сложным он считает вовсе не готовку, а подготовку. Подарки! Вот где нужна богатая фантазия.

Александр Правдин, многодетный папа:

Мой метод прост: я иду в большой магазин и покую всем подарки. Я хочу поздравить всех женщин Беларуси с праздником 8 Марта. И особенно свою жену.

А вот ведущий СТВ Юрий Царев к празднику готовится заранее. Подарки уже есть, осталось дождаться того самого дня. К счастью, это выходной, и он проведет его с семьей. Главным подарком «скромный» Царев считает себя: из-за напряженного графика родные чаще видят его в эфире, чем дома.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

С праздником 8 Марта! Это прекрасный день. Пускай погода тоже вам благоволит.

Солист Большого не раз пел своей супруге серенады под окном, в том числе и 8 Марта. Однажды голос всемирно известного тенора даже оказался в опасности. Конечно, любовь, как и женский праздник, требует от мужчин определенных жертв. Но сейчас Юрий дарит более традиционные, но не менее душевные подарки.

Юрий Городецкий, солист Национального академического большого театра оперы и балеты Республики Беларусь:

Радости и счастья. Поздравляю. Люблю вас.

Вот уже несколько десятков лет Николай Иванович поздравляет женщин исключительно в стихах. В его рифмах сильна не только творческая составляющая, но и экономическая. В начале 90-ых, когда финансы у многих пели романсы, иногда стихи были единственным подарком, а сейчас это уже, скорее, приятное дополнение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Но мой стих всего дороже. Он всегда тебе поможет осознать, что для тебя лучший приз, конечно, я.

В разговорном жанре силен и ведущий новостей СТВ Жан Кодеба. 8 Марта он традиционно отправляется за цветами и с удовольствием пользуется своим служебным положением.

Жан Кодеба, ведущий СТВ:

Милые женщины, телеканал СТВ поздравляет вас с 8 Марта. Удачи, любви вам и счастья.

К поздравлениям присоединяется Ольга Коршун и вся команда СТВ.