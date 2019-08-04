Прямой эфир

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

04 августа 2019 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расплескалась синева, никто кроме нас, сильные мужчины в тельняшках и беретах – все это приметы празднования Дня воздушно-десантных войск, элиты армии любой страны мира. 2 августа День ВДВ традиционно отметили по всей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Именно заветное чувство полета многих парашютистов приводит в десантные войска.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-1

Андрей Замировский:
ВДВ – это считается элита армии, и отбор жесткий. По росту – 180, ниже не брали. Я просто чудом: на два сантиметра ниже, и проскочил. У сержанта, который нас обучал, было всего 7 прыжков, а у меня было уже 25.

 «На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

Официальный день рождения воздушно-десантных войск – 2 августа 1930 года.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-3

На учениях под Воронежем впервые было выброшено подразделение на парашютах.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-5

Однако из вспомогательных войск в элиту ВДВ в эпоху «холодной войны» превратил Василий Маргелов. «Войска дяди Васи» обрели известную и ныне маневренность.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-7

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:
Благодаря Василию Маргелову, нашему командующему, десантные войска, во-первых, оделись в броню; во-вторых, они получили многие виды вооружения, начиная от стрелкового нового оружия и кончая бронетанковой техникой.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Десантные войска в Беларуси – это 6000 тысяч человек личного состава и самый оснащенный род войск.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-9

103-я мобильная бригада в этой структуре старейшее и самое прославленное соединение. Постоянно в полной боеготовности.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-11

Именно здесь единственная в стране миротворческая рота. Первыми тут обкатывают и новинки вооружения. Эти «Кайманы» – белорусская разработка – поступили в бригаду в 2019 году.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-13

Понять безбашенность натуры десантника и дотянуться до уровня подготовки обычному человеку, конечно, сложно. Но мы попытались сделать максимум, чтобы быть причастными к празднику крылатой пехоты.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-15

Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить.

«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз-17

Поздравляю с первым прыжком!

# Армия Беларуси # Александр Метла # Яна Шипко

Другие новости рубрики

Все новости
Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»
04 августа 2019 19:22

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет
04 августа 2019 18:44

«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом
04 августа 2019 18:31

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом