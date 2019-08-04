«Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить». Рассказываем про День ВДВ всерьёз

Новости Беларуси. Расплескалась синева, никто кроме нас, сильные мужчины в тельняшках и беретах – все это приметы празднования Дня воздушно-десантных войск, элиты армии любой страны мира. 2 августа День ВДВ традиционно отметили по всей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом Именно заветное чувство полета многих парашютистов приводит в десантные войска.

Андрей Замировский:

ВДВ – это считается элита армии, и отбор жесткий. По росту – 180, ниже не брали. Я просто чудом: на два сантиметра ниже, и проскочил. У сержанта, который нас обучал, было всего 7 прыжков, а у меня было уже 25. «На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет Официальный день рождения воздушно-десантных войск – 2 августа 1930 года.

На учениях под Воронежем впервые было выброшено подразделение на парашютах.

Однако из вспомогательных войск в элиту ВДВ в эпоху «холодной войны» превратил Василий Маргелов. «Войска дяди Васи» обрели известную и ныне маневренность.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Благодаря Василию Маргелову, нашему командующему, десантные войска, во-первых, оделись в броню; во-вторых, они получили многие виды вооружения, начиная от стрелкового нового оружия и кончая бронетанковой техникой. Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать» Десантные войска в Беларуси – это 6000 тысяч человек личного состава и самый оснащенный род войск.

103-я мобильная бригада в этой структуре старейшее и самое прославленное соединение. Постоянно в полной боеготовности.

Именно здесь единственная в стране миротворческая рота. Первыми тут обкатывают и новинки вооружения. Эти «Кайманы» – белорусская разработка – поступили в бригаду в 2019 году.

Понять безбашенность натуры десантника и дотянуться до уровня подготовки обычному человеку, конечно, сложно. Но мы попытались сделать максимум, чтобы быть причастными к празднику крылатой пехоты.

Поздравить, поцеловать, букет цветов аэродромных подарить.