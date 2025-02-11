Прямой эфир

Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории 1000 в Дохе

11 февраля 2025 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поражение на старте! Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории 1 000 в Дохе. Борьбу лидер мирового топа начала со второго раунда, где ее соперницей стала россиянка Екатерина Александрова, занимающая 26 место в рейтинге, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Первый сет прошел под полным контролем белоруски, она была сильнее с результатом 6:3, а вторую партию с таким же счетом оставила за собой уже оппонентка. Третий и решающий сет прошел в напряженной борьбе и завершился на тай-брейке, где победу праздновала Александрова. Напомним, Арина выигрывала соревнования в столице Катара в 2020 году.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?
11 февраля 2025 18:35

Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?

Брестское «Динамо» с победы стартовало на домашнем товарищеском турнире по футболу
11 февраля 2025 13:46

Брестское «Динамо» с победы стартовало на домашнем товарищеском турнире по футболу

Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» досрочно вышел в плей-ин молодежной хоккейной лиги России
11 февраля 2025 13:45

Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» досрочно вышел в плей-ин молодежной хоккейной лиги России